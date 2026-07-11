【謎】Tシャツの胸ポケット←なんのためについてるん？　でも、もっと謎なのは…

Tシャツの季節です。ラフに着ることができるので、暑い季節はTシャツばかり着てしまいます。ですが、ふと言われました。「Tシャツについている胸ポケットは、何を入れるん？ どう使うの？」と。

確かに、胸ポケットがついているTシャツを着ることもあります。ですが、何かを入れたことは1度もありませんし、今まで意識したこともありませんでしたが、正直、いらんよなあと思いはじめました。

アパレル関係の仕事をしている人に一応聞いて見ましたが、「デザインですよ。昔、アメリカのアパレルメーカーでTシャツに胸ポケットをつけたものが流行って、そこからちゃうかなあ」と即答。そして、「どう使うかなんて、知らんけど」と付け加えました。

でもデザインやったら、ポケットの上部分が閉じていてもいいはず……。明らかに、何かを入れられそうに開いてんねんけど……。

ですから、いろいろな人に「Tシャツのポケットに何を入れる？」と聞いてみました。

結果は、以下の通りです。



1位：ペン類、名刺、メモ書き

2位：スマホ、携帯電話

3位：ハンカチ、ポケットティッシュ

4位：カギ、外したアクセサリー

しかし、それらを実際にTシャツの胸ポケットに入れたことはないそうですし、ご自身で回答しながらも全員がどこか否定的やったんです。どこが否定的だったかというと……。



「カギやアクセサリーみたいな大事なものは、危なっかしくて入れられへん」



「ハンカチ、ポケットティッシュは、軽くても入れたらポケットがモコモコになる」

ハンカチなどを入れると、ふくらんでしまうポケット

「スマホや携帯電話は重たいから、ポケットが前や下によれてしまってTシャツのシルエットがおかしく見える」

「ペンを入れるには少し浅いし、そもそもポケットのサイズが小さいものもある。いただいた名刺をそんなところに入れるのは失礼だし、メモ書きなんかを入れたら汗でふにゃふにゃになりそう」

スマホの重みでよれてしまう

ペンを入れるには浅すぎる

そんな否定的な意見が並んだのは、この質問をしたのが、おもに会社などの職場だったのも理由かもしれません。もしかしたら、Yシャツやスーツの胸ポケットに入れたことがあるものを、「Tシャツの胸ポケットに入れたら……」と考えての回答だったのかも。

ですから、調査場所をストリートに変えて、街ゆく人々に聞いてまわったのですが、「⚪︎⚪︎を入れるのに使っている」「⚪︎⚪︎のために胸ポケットがある」と答えた人は、1人もいませんでした。やはり、デザイン以外のなにものでもないのでしょうか……。

いろいろと聞いてまわったなかに、こんな回答がありました。



「Tシャツの胸ポケットを何に使うかは知らんけど、Tシャツは外に着ていって何か行動をするわけやから何かを入れる可能性はあるかもしれへん。もっとわからんのは、パジャマについている胸ポケット。いまから寝るのに、何か入れるん？」



……確かに。



※ラジオ関西『バズろぅ！』2025年7月11日放送回より



（『バズろぅ！』ラジオパーソライター・わきたかし）