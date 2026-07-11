YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【アイス入りラーメン】ホテルリブマックスに泊まって謎ラーメンを食べる」と題した動画を公開した。動画では、大阪市中央区にある「ホテルリブマックス大阪本町」の宿泊レビューとともに、ホテル周辺で見つけた強烈なインパクトを放つ「ソフトクリーム入りラーメン」の実食レポートを届けている。



ホテル暮らしサラリーマンである投稿者は、本町駅から徒歩2分の好立地にある同ホテルに宿泊。対面とタッチパネルを組み合わせたチェックインシステムや、全国の系列ホテルのパンフレットが並ぶロビーなどを紹介した。客室については、各部屋にたこ足配線や電子レンジが備え付けられている点に言及し、「地味に他のホテルではあまり無いめちゃくちゃありがたいサービス」と絶賛。素泊まりにおける利便性の高さをアピールしている。



夕食に向かったのは、ホテルから徒歩3分ほどの場所にある「中華そば フラン軒」。店頭の看板に惹かれ、真っ赤なスープの上にコーン付きのソフトクリームが丸ごと乗った「甘辛miso」と焼きめしのセットを注文した。強烈な見た目に圧倒されつつもスープを一口飲むと、想像以上の辛さに驚愕。体感的には辛味と甘味が「7：3」の割合で辛味が強く、「逆にアイス無しでは食べれない」と本音を漏らした。一方で、ソフトクリームが溶け出すことで辛味が中和される絶妙なバランスを発見し、開発者の発想力に感心する様子を見せている。



動画の最後には無事チェックアウトを済ませ、「凄く過ごしやすくて良いホテルでした」と滞在を総括。無駄を省いたシンプルなホテルの利便性と、思わず二度見してしまうような超個性派グルメの組み合わせは、ビジネスでの出張や大阪観光をより刺激的で充実したものにするヒントとなりそうだ。



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