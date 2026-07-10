コブクロ、メジャーデビュー25周年！ 最新曲「霞日和」の先行配信＆LINE MUSIC再生キャンペーン開始
今年メジャーデビュー25周年を迎えたコブクロが7月22日にリリースする最新シングル36th Double A‐Side Single「霞日和（かすみびより）／Starry Smile Story」より、「霞日和」の先行配信をスタート。併せて、再生回数上位者から抽選でコブクロからのボイスメッセージや直筆サイン入りステッカーが当たるLINE MUSIC再生キャンペーンも開催する。
【写真】配信スタートしたコブクロ「霞日和」ジャケット
コブクロの36th Double A‐Side Single「霞日和／Starry Smile Story」は、大切な人と歩んだ日々の記憶と今日までを辿る喪失感を描いたコブクロらしい渾身のバラード「霞日和」と、それとは対照的に、歳を重ねても瑞々しい心で、心の赴くままに生きていこうという、前向きなメッセージを爽快感のあるサウンドに乗せたコブクロらしいエールソング「Starry Smile Story」の両A面シングル。カップリングとして新曲「Message Card」も収録している。
なお、本リリースを記念してコブクロ オフィシャルInstagramも開設。
記念すべき最初の投稿には、ビジュアルディレクターのフジイセイヤ氏が手掛けた独自の映像作品がアップされている。これは、短尺の縦型画面でありながら映画のような質感を追求した新しい映像フォーマット「マイクロシネマ」を、コブクロのプロジェクトへと昇華させたもので、「コブクロシネマ」と名付けられている。
今後も新たな投稿が続く予定だ。
7月25日からはこのシングルを引っ提げた全国ツアー「KOBUKURO LIVE TOUR 2026 霞日和」も開催される。
コブクロの36th Double A‐Side Single「霞日和／Starry Smile Story」は、7月22日発売。
コブクロの36th Double A‐Side Single「霞日和／Starry Smile Story」は、大切な人と歩んだ日々の記憶と今日までを辿る喪失感を描いたコブクロらしい渾身のバラード「霞日和」と、それとは対照的に、歳を重ねても瑞々しい心で、心の赴くままに生きていこうという、前向きなメッセージを爽快感のあるサウンドに乗せたコブクロらしいエールソング「Starry Smile Story」の両A面シングル。カップリングとして新曲「Message Card」も収録している。
なお、本リリースを記念してコブクロ オフィシャルInstagramも開設。
記念すべき最初の投稿には、ビジュアルディレクターのフジイセイヤ氏が手掛けた独自の映像作品がアップされている。これは、短尺の縦型画面でありながら映画のような質感を追求した新しい映像フォーマット「マイクロシネマ」を、コブクロのプロジェクトへと昇華させたもので、「コブクロシネマ」と名付けられている。
今後も新たな投稿が続く予定だ。
7月25日からはこのシングルを引っ提げた全国ツアー「KOBUKURO LIVE TOUR 2026 霞日和」も開催される。
コブクロの36th Double A‐Side Single「霞日和／Starry Smile Story」は、7月22日発売。