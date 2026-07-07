【Amazon プライムデー】やかんの麦茶や綾鷹、コーラなど飲料が最大49%OFFに
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、2026年7月7日（火）から先行セールがスタートしました。飲料もさっそく大幅プライスダウン。本格的に始まる夏に向けて、ストックしておくと安心ですよ。

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「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル


い・ろ・は・す（I LOHAS）

い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水

2,127円 → 1,655円（22%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



強刺激×レモンのピール感。「ウィルキンソン タンサン レモン」


ウィルキンソン

ウィルキンソン タンサン レモン ラベルレスボトル 500ml×24本 [炭酸水] [Amazon限定ブランド] [アサヒ飲料] [MS＋B]

2,291円 → 1,798円（22%オフ）

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濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525mlPET ×24本 [機能性表示食品]

2,352円 → 1,687円（28%オフ）

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心地良い香りが強く、爽やかな味わいのジャスミンティー


伊藤園

伊藤園 リラックス ジャスミンティー 460ml×30本 スマートボトル

2,940円 → 1,946円（34%オフ）

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ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」


爽健美茶

コカ・コーラ 爽健美茶 600mlPET×24本

3,629円 → 1,854円（49%オフ）

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香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」


爽健美茶

コカ・コーラ やかんの麦茶 from 爽健美茶 650mlPET×24本

2,016円 → 1,656円（18%オフ）

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爽健美茶

コカ・コーラ やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 650mlPET×24本

2,158円 → 1,656円（23%オフ）

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若葉のような清々しい香り。「おーいお茶 ピュアグリーン」


おーいお茶

伊藤園 おーいお茶 ピュアグリーン 600ml×24本 緑茶 PURE GREEN ペットボトル

2,006円 → 1,498円（25%オフ）

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黒豆の甘さが香る。伊藤園の「健康ミネラルむぎ茶 黒豆麦茶」


健康ミネラルむぎ茶

伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 黒豆麦茶 650ml×24本 ペットボトル

2,006円 → 1,498円（25%オフ）

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食事にあう美味しさ。キリンの「午後の紅茶 おいしい無糖」


午後の紅茶

キリン 午後の紅茶 おいしい無糖 500ml 24本 香るレモン レモンティー ペットボトル お茶 無糖紅茶 飲料

2,445円 → 1,907円（22%オフ）

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ココロとカラダをリフレッシュ。「コカ・コーラ」


Coca-Cola(コカ・コーラ)

コカ・コーラ 500mlPET×24本

2,496円 → 1,896円（24%オフ）

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糖分ゼロ、保存料ゼロ、合成香料ゼロの「コカ・コーラ ゼロ」


コカ・コーラ ゼロ(Coca-Cola Zero)

コカ・コーラ ゼロ ペットボトル 500ml×24本

2,236円 → 1,896円（15%オフ）

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エナジードリンクの定番「レッドブル」


Red Bull

【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本

5,132円 → 3,744円（27%オフ）

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Red Bull

【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク シュガーフリー 250mlx24本

5,132円 → 3,744円（27%オフ）

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5つの味が楽しめる。「野菜生活100」飲み比べ20本セット


野菜生活

野菜生活 カゴメ 野菜生活100 アソートセット 200ml紙パック×20本(5種×各4本)【EC限定 飲み比べ お試しセット】

2,505円 → 1,954円（22%オフ）

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すっきりした甘さと微炭酸の爽やかな飲み心地「MATCH（マッチ）」


Match

大塚食品 MATCH マッチ ペットボトル ビタミン ミネラル 微炭酸 リフレッシュ チャージ ビタミンC 350mg 500ミリリットル (x 24)

3,370円 → 2,138円（37%オフ）

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健康と美容に。オレンジをベースに4種の果実をブレンド


Tropicana

トロピカーナ エッセンシャルズ マルチビタミン 330ml ×12本 ドリンク 飲み物 飲料

1,970円 → 1,445円（27%オフ）

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お得な大容量600ml。冷たくても常温でも美味しいブラックコーヒー


Fire(ファイア)

Fire(ファイア) キリン ワンデイ ブラック コーヒー 無糖 600ml 24本 ペットボトル

2,927円 → 2,121円（28%オフ）

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その他のおすすめ商品


こまちライン

【家計お助け米】米 20kg 令和7年産 秋田県産 家計お助け米 あきたこまち 厳選米 単一原料米100％（5kg×4袋）※この度、パッケージ資材の供給が追いつかず、一時的に現行のデザインを変更しております。

15,860円 → 11,286円（29%オフ）

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by Amazon 会津産 コシヒカリ 無洗米 5kg 令和7年産

4,920円 → 3,240円（34%オフ）

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by Amazon パックご飯 国産米 200g×24個 低温製法米

4,496円 → 3,143円（30%オフ）

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チョコレート効果

チョコレート効果 明治 カカオ86% 大容量 940g

6,210円 → 4,347円（30%オフ）

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マ・マー

マ・マー 早ゆで3分 なめらかもっちりスパゲティ 1.6mm 500g×4袋（ 約20人前 ）パスタ 麺 3分 早ゆで 時短 ごはん作り レンジ調理 時短ご飯 簡単 手軽 計量不要（ 結束タイプ/チャック付袋 ）FineFast

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日清製粉ウェルナ

日清製粉ウェルナ ホットケーキミックス 極もち 480ｇ (160g × 3個) × 2個 国内麦 小麦粉 100% 使用 ホットケーキ (もっちり/しっとり食感) クッキー 蒸しパン ドーナツ ピザ の アレンジレシピ にも

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