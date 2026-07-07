【Amazon プライムデー】やかんの麦茶や綾鷹、コーラなど飲料が最大49%OFFに

年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、2026年7月7日（火）から先行セールがスタートしました。飲料もさっそく大幅プライスダウン。本格的に始まる夏に向けて、ストックしておくと安心ですよ。

「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル

強刺激×レモンのピール感。「ウィルキンソン タンサン レモン」

濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」

心地良い香りが強く、爽やかな味わいのジャスミンティー

ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」

香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」

若葉のような清々しい香り。「おーいお茶 ピュアグリーン」

黒豆の甘さが香る。伊藤園の「健康ミネラルむぎ茶 黒豆麦茶」

食事にあう美味しさ。キリンの「午後の紅茶 おいしい無糖」

ココロとカラダをリフレッシュ。「コカ・コーラ」

糖分ゼロ、保存料ゼロ、合成香料ゼロの「コカ・コーラ ゼロ」

エナジードリンクの定番「レッドブル」

5つの味が楽しめる。「野菜生活100」飲み比べ20本セット

すっきりした甘さと微炭酸の爽やかな飲み心地「MATCH（マッチ）」

健康と美容に。オレンジをベースに4種の果実をブレンド

お得な大容量600ml。冷たくても常温でも美味しいブラックコーヒー

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ！家電商品はさらにポイントアップでお得に。ただいまエントリー受付中。