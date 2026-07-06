アジア初上陸の「ニューイタリアン」こそ至高！虎ノ門ヒルズ直結のホテルで味わう圧倒的感性の一皿
YouTubeチャンネル「カフェグルメ散歩日記 | toko」が、「【アジア初上陸】この満足度で6,600円!?虎ノ門の高級ホテルランチが過去最高すぎた…！」と題した動画を公開した。虎ノ門ヒルズ駅直結のホテルに誕生したレストラン「ル・プリスティン東京」を訪れ、その圧倒的なクオリティとコストパフォーマンスの高さを紹介している。
主宰のtoko氏は、同店の「季節のおすすめランチ4コース」を「控えめに言って過去最高体験」と絶賛。ミシュランスターシェフであるセルジオ・ハーマン氏が手掛ける、イタリアンに“海のプロデュース”を加えた「ニューイタリアン」が、アジア初上陸の同店で堪能できると解説した。
動画内では、運ばれてきた瞬間に思わずため息が出るような美しい料理の数々が登場。「高知産トマトのファルシ」や、鮮やかな緑色が目を引く「オーガニックリングイネパスタ」を味わい、「美味しすぎの一言」とその洗練された味わいを表現している。また、食後のデザートは大きなタルトなどから好みのものを選ぶスタイルとなっており、高級感あふれる空間での至福の時間を伝えている。
同コースは税込6,600円（サービス料別）で、8月31日までの平日限定（要予約）で提供される。自分への大人のご褒美や、大切な日のデートなど、特別なシーンに外さない本命レストランであると結論づけた。
主宰のtoko氏は、同店の「季節のおすすめランチ4コース」を「控えめに言って過去最高体験」と絶賛。ミシュランスターシェフであるセルジオ・ハーマン氏が手掛ける、イタリアンに“海のプロデュース”を加えた「ニューイタリアン」が、アジア初上陸の同店で堪能できると解説した。
動画内では、運ばれてきた瞬間に思わずため息が出るような美しい料理の数々が登場。「高知産トマトのファルシ」や、鮮やかな緑色が目を引く「オーガニックリングイネパスタ」を味わい、「美味しすぎの一言」とその洗練された味わいを表現している。また、食後のデザートは大きなタルトなどから好みのものを選ぶスタイルとなっており、高級感あふれる空間での至福の時間を伝えている。
同コースは税込6,600円（サービス料別）で、8月31日までの平日限定（要予約）で提供される。自分への大人のご褒美や、大切な日のデートなど、特別なシーンに外さない本命レストランであると結論づけた。
YouTubeの動画内容
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