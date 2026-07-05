お笑いトリオ「3時のヒロイン」かなで（34）が、4日深夜に放送されたテレビ朝日系「上田ちゃんネル」（深夜2・30）に出演。長年、思いを寄せていた男性芸人とのエピソードを語った。

「今どき女芸人の恋愛事情全部ぶっちゃけSP！」と題した放送で、かなでは、これまでの恋愛事情を告白。「長年片思いをして、告白するんですけど、付き合ってくれなくて、そのまま終わる」となかなか恋愛が成就することがなかったと説明した。

その中で、長年思いを寄せていた男性芸人とのエピソードを披露し、「新大久保で飲んでて、チューしたかったんで、“チューしたいです！”って言って。（席が）カーテンのある個室みたいなところだったので、チューしてくれたんですよ」と赤裸々に告白。

かなで曰く「そのチューがめちゃくちゃよかった」そうで、身も心も盛り上がったかなでは、その男性芸人が当時住んでいたという千葉・浦安までのタクシーに同乗。「私、新大久保から近いところに住んでたんですけど、チューしたいがために浦安経由で新大久保に帰りました」とまさかの行動を明かすと、MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也らは「ええ…」と驚きを隠せない様子だった。