【第1話無料公開】英国ミステリー『オックスフォードミステリー ルイス警部』第1話をYouTubeで期間限定無料公開

Amazon Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」公式YouTubeでは、一度は観ておきたい名画、人気のミステリードラマ、名作アニメなどを続々無料公開！ 今回は、『主任警部モース』のスピンオフとして制作された英国ミステリー『オックスフォードミステリー ルイス警部』第1話をYouTubeで期間限定無料公開中。

ルイスが警部となって活躍！『主任警部モース』の後日譚スピンオフ

コリン・デクスターの小説をもとにした『主任警部モース』でモースを支えた部下のルイスが、モース亡き後に警部となり、試行錯誤を繰り返しながら相棒ハサウェイとともにオックスフォードの難事件に挑む！ 『主任警部モース』に引き続きルイスを演じるのはケヴィン・ウェイトリー。9シーズンにわたって続いた人気シリーズだ。

＜第1話「数学殺人事件」あらすじ＞

英領ヴァージン諸島に赴任し、2年ぶりにオックスフォードに帰ってきたルイス。同じ頃、オックスフォードの女子大生リーガンが、睡眠研究所で頭部を撃たれて殺される事件が起こる。事件発生時、男性が通用口から入ってくるのが監視カメラに映っており、ドアを開ける時にリーガンの元恋人ダニーの承認コードが使われていたことが分かるが…。

★第2話以降のご視聴はこちら。

※作品は予告なく変更となる可能性がございます。







（海外ドラマNAVI）

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