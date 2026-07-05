山崎賢人、面白かった吉沢亮の一言明かす「そのくらいリラックスしながら」 『キングダム』でがっつり共演し仲深まる
俳優・山崎賢人（※崎＝たつさき）が5日、都内で行われた映画『キングダム』シネマコンサート スペシャルトークセッションに登壇。共演した吉沢亮とのエピソードを語った。
【全身ショット】ベージュのスーツを上品に着こなした山崎賢人
同イベントは、映画『キングダム 魂の決戦』（17日公開）を記念して開催。2019年に公開された映画『キングダム』の映像と共に、東京フィルハーモニー交響楽団による壮大な生演奏が披露される内容となっている。
シリーズ初のシネマコンサートに、サプライズで登場した山崎は「記念すべき『キングダム』の1作目を、なんとオーケストラの方々が生演奏でっていう。こんな特別な日に来れて本当にうれしく思います」とにっこり。
この日は佐藤信介監督と橋本環奈も登壇しており、佐藤監督は「真面目な話をやっているんですけど、みなさんはすごく和気あいあいというか、キャッキャッという感じで。学生かっていう感じの」と撮影裏を明かした。この言葉を聞いた橋本は「主に、信（山崎）とエイ政（吉沢）です。学生ってか、中学生男子2人」と訂正。
山崎は「中学生男子でしたね、今だし」と反応。そして、「エイ政、漂を演じた吉沢亮さん。すごい仲良くて。ふざけたりとかする空気感というか、すごく深いところも。メリハリがありながらやってたんですけど、信と漂が2人で天下の大将を目指してたという仲の良い役だったので、亮と一緒に楽しく熱く撮影できてうしかったです」と回顧した。
また、「『キングダム』までにも何作か共演してたんですけど、がっつり2人で話したというのは1作目が初めてだったので思い入れがありますね」としみじみ。
その後も吉沢とのエピソードが続き、「亮が言ってて面白かったのが、この3人のシーンになった時に『実家に帰ってきた感がる』と言ってて。そのくらいリラックスしながら、すごく楽しいし、大変なところも一緒に乗り越えてきたからこそ、帰ってきた感じがあると感じました。そういう場所があるというのは素敵なことだと思うので、うれしいです」と満面の笑みを浮かべた。
実家という話題の流れで、山崎と橋本、互いに何にあたるかと質問されると、山崎は橋本に対して「お母さんまたは姉貴かな」と回答。橋本は答えに悩んでいると、山崎から「甥」と言われ、「甥!?息子でもなく？確かに親戚一同集まったら甥ぐらいな感じかな」とほほ笑みながら答えた。
同作品は、原泰久氏による同名漫画が原作。紀元前の中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・エイ政を壮大なスケールで描く。2019年に映画『キングダム』が公開され、22年に『キングダム2 遥かなる大地へ』、23年に『キングダム 運命の炎』、24年に『キングダム 大将軍の帰還』の4作品でシリーズ累計動員1734万人、興行収入245億円を突破。そして、17日には最新作『キングダム 魂の決戦』が公開される。
イベントにはほかに、やまだ豊氏が登壇した。
【全身ショット】ベージュのスーツを上品に着こなした山崎賢人
同イベントは、映画『キングダム 魂の決戦』（17日公開）を記念して開催。2019年に公開された映画『キングダム』の映像と共に、東京フィルハーモニー交響楽団による壮大な生演奏が披露される内容となっている。
この日は佐藤信介監督と橋本環奈も登壇しており、佐藤監督は「真面目な話をやっているんですけど、みなさんはすごく和気あいあいというか、キャッキャッという感じで。学生かっていう感じの」と撮影裏を明かした。この言葉を聞いた橋本は「主に、信（山崎）とエイ政（吉沢）です。学生ってか、中学生男子2人」と訂正。
山崎は「中学生男子でしたね、今だし」と反応。そして、「エイ政、漂を演じた吉沢亮さん。すごい仲良くて。ふざけたりとかする空気感というか、すごく深いところも。メリハリがありながらやってたんですけど、信と漂が2人で天下の大将を目指してたという仲の良い役だったので、亮と一緒に楽しく熱く撮影できてうしかったです」と回顧した。
また、「『キングダム』までにも何作か共演してたんですけど、がっつり2人で話したというのは1作目が初めてだったので思い入れがありますね」としみじみ。
その後も吉沢とのエピソードが続き、「亮が言ってて面白かったのが、この3人のシーンになった時に『実家に帰ってきた感がる』と言ってて。そのくらいリラックスしながら、すごく楽しいし、大変なところも一緒に乗り越えてきたからこそ、帰ってきた感じがあると感じました。そういう場所があるというのは素敵なことだと思うので、うれしいです」と満面の笑みを浮かべた。
実家という話題の流れで、山崎と橋本、互いに何にあたるかと質問されると、山崎は橋本に対して「お母さんまたは姉貴かな」と回答。橋本は答えに悩んでいると、山崎から「甥」と言われ、「甥!?息子でもなく？確かに親戚一同集まったら甥ぐらいな感じかな」とほほ笑みながら答えた。
同作品は、原泰久氏による同名漫画が原作。紀元前の中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・エイ政を壮大なスケールで描く。2019年に映画『キングダム』が公開され、22年に『キングダム2 遥かなる大地へ』、23年に『キングダム 運命の炎』、24年に『キングダム 大将軍の帰還』の4作品でシリーズ累計動員1734万人、興行収入245億円を突破。そして、17日には最新作『キングダム 魂の決戦』が公開される。
イベントにはほかに、やまだ豊氏が登壇した。