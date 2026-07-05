『葬送のフリーレン』第3期【黄金郷編】制作スタッフ情報発表 来年10月放送でマハトのイラスト公開
テレビアニメ『葬送のフリーレン』第3期【黄金郷編】（2027年10月放送）の制作スタッフ情報が解禁された。あわせてキャラクターデザインの高瀬丸が描いたイラストが公開された。
【画像】優雅に紅茶飲むマハト 公開された『葬送のフリーレン』第3期イラスト
第3期【黄金郷編】は、原作コミックス第9巻収録の第81話から描かれる人気が高いエピソードで、第3期はフリーレンたちが、“黄金郷のマハト”と対峙する物語が展開される。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。
テレビアニメ第1期が2023年9月〜24年3月、第2期が2026年1月〜3月にかけて放送された。
■『葬送のフリーレン』3期【黄金郷編】制作スタッフ情報
監督：北川朋哉
副監督：原科大樹
監督協力：斎藤圭一郎
シリーズ構成：鈴木智尋
キャラクターデザイン：高瀬丸、小嶋慶祐
音楽：Evan Call
アニメーション制作：マッドハウス
【画像】優雅に紅茶飲むマハト 公開された『葬送のフリーレン』第3期イラスト
第3期【黄金郷編】は、原作コミックス第9巻収録の第81話から描かれる人気が高いエピソードで、第3期はフリーレンたちが、“黄金郷のマハト”と対峙する物語が展開される。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
テレビアニメ第1期が2023年9月〜24年3月、第2期が2026年1月〜3月にかけて放送された。
■『葬送のフリーレン』3期【黄金郷編】制作スタッフ情報
監督：北川朋哉
副監督：原科大樹
監督協力：斎藤圭一郎
シリーズ構成：鈴木智尋
キャラクターデザイン：高瀬丸、小嶋慶祐
音楽：Evan Call
アニメーション制作：マッドハウス
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