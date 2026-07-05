アニメ映画『グロテスク』予告映像＆キービジュアル到着 OPはMETALVERSE「Shoot Shoot Shoot」に決定
アニメ監督・アニメーターの錦織敦史とアニメーション制作スタジオCloverWorksのタッグで贈る、オリジナルアニメーション映画『GROTESQQQUE‐グロテスク‐』が11月6日に全国公開決定。さらに、予告映像とキービジュアルが到着し、オープニング主題歌がMETALVERSEの「Shoot Shoot Shoot」に決まった。
【動画】“破茶滅茶”（フルスロットル）な『グロテスク』予告映像
本作はそれぞれに異なる世界観を持つ『エリィアンズ』『夜露死駆★少女』『ノクターン〜このグロテスクな夜に〜』の3つの作品で構成される完全オリジナルのアニメーション映画。『エリィアンズ』は、宇宙人の少女が宇宙局に勤める公務員とバディを組んで「友だち」探しにドタバタ奔走。『夜露死駆★少女』は、少女たち【ギャルP】が集い、ゲーム〈クイーン・オブ・バタフライ〉の勝者を巡って行われる、狂乱のバトルロワイアル。『ノクターン〜このグロテスクな夜に〜』は、純血のヴァンパイアと、彼女に吸血され”感染“することで生き延びた3人の少女が、人類が滅びて荒廃した世界をワゴン車で旅をする。
このたび、設定も舞台も異なる3作品が溶け合う本作の予告映像とキービジュアルが解禁。さらに、オープニングを飾る楽曲は、METALVERSEの「Shoot Shoot Shoot」に決定した。オープニングテーマに決まったことについて、METALVERSEは、オープニングに決まった喜びの気持ちと、「オープニングテーマの「Shoot Shoot Shoot」からそれぞれの作品へと繋がり、シーンごとに素敵な映像と音楽が重なり合って、3作品を通して見終わった後には、ひとつの物語を見ていたような、そして何度も見たくなるような気分になりました」とコメントを寄せている。
アニメ映画『GROTESQQQUE‐グロテスク‐』は、11月6日全国公開。
【動画】“破茶滅茶”（フルスロットル）な『グロテスク』予告映像
本作はそれぞれに異なる世界観を持つ『エリィアンズ』『夜露死駆★少女』『ノクターン〜このグロテスクな夜に〜』の3つの作品で構成される完全オリジナルのアニメーション映画。『エリィアンズ』は、宇宙人の少女が宇宙局に勤める公務員とバディを組んで「友だち」探しにドタバタ奔走。『夜露死駆★少女』は、少女たち【ギャルP】が集い、ゲーム〈クイーン・オブ・バタフライ〉の勝者を巡って行われる、狂乱のバトルロワイアル。『ノクターン〜このグロテスクな夜に〜』は、純血のヴァンパイアと、彼女に吸血され”感染“することで生き延びた3人の少女が、人類が滅びて荒廃した世界をワゴン車で旅をする。
アニメ映画『GROTESQQQUE‐グロテスク‐』は、11月6日全国公開。