『トイ・ストーリー5』スマホ時代の子どもたちに向けた思い 「オンラインの友情を否定したくなかった」
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆を描き、世界中で愛され続けてきたディズニー＆ピクサーの人気シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』が公開中だ。
【動画】テイラー・スウィフトの歌う「I Knew It, I Knew You」に乗せて
本作では、ボニーがおもちゃだけでなく、最新デバイス「リリーパッド」と出会うことで物語が大きく動き出す。スマートフォンやタブレットが当たり前となった時代だからこそ、「友情」や「人とのつながり」をどのように描いたのか。共同監督のケナ・ハリスとプロデューサーのリンジー・コリンズがオンラインインタビューで制作の思いを語った。
■シリーズ初めて「子どもたちの悩み」を描く
リンジー・コリンズは、「友情というテーマは、この物語の扉を開く大きな鍵でした」と明かす。
「今回はボニーにとって『友達をつくること』が大きなテーマになっています。これまでの『トイ・ストーリー』では、おもちゃたちは自分たちや仲間のことを心配していました。でも今回は、人間の子どもたちに何が起きているのかを、おもちゃたち自身も心配しているんです」
その上で、「友情とは何なのか。人とのつながりとは何なのか。オンラインだけのつながりでも十分なのか、それとも実際に会うことが必要なのか。脚本を書き直すたびに、そのテーマが作品の核になっていきました」と振り返った。
■「オンラインの友情」を否定したくなかった
共同監督のケナ・ハリスは、現代の子どもたちを一方的に否定する作品にはしたくなかったと語る。
「私たちが最初から大切にしていたのは、スクリーン越しでつながる子どもたちを否定したり、批判したりする作品にはしたくなかったということです」
『トイ・ストーリー』は、思いがけない場所でつながりを見いだす物語でもあるという。
「“本物のつながり”にはさまざまな形があります。大好きな動物との絆もありますし、画面越しに話す親戚とのつながり、新しい友達との出会いもあります」
一方で、主人公ボニーにとっては、遊びを通じて人と向き合うことが何より大切だったと説明する。
「ジェシーはボニーのことを誰よりも理解しています。豊かな想像力を持っている一方で、その気持ちを表現するには少し助けが必要な子です。だからジェシーは、ボニーにとって一番自然なつながり方は、現実の世界で、遊びを通して友達と出会うことだと分かっているんです。遊ぶことこそが、ボニーにとって最もふさわしいコミュニケーションの形なんです」
『トイ・ストーリー5』は、オンラインとリアルのどちらかを選ぶ物語ではない。本物のつながりにはさまざまな形があること、そして子ども一人ひとりに合ったコミュニケーションの形があることを、おもちゃたちの冒険を通して優しく描き出している。
【動画】テイラー・スウィフトの歌う「I Knew It, I Knew You」に乗せて
本作では、ボニーがおもちゃだけでなく、最新デバイス「リリーパッド」と出会うことで物語が大きく動き出す。スマートフォンやタブレットが当たり前となった時代だからこそ、「友情」や「人とのつながり」をどのように描いたのか。共同監督のケナ・ハリスとプロデューサーのリンジー・コリンズがオンラインインタビューで制作の思いを語った。
リンジー・コリンズは、「友情というテーマは、この物語の扉を開く大きな鍵でした」と明かす。
「今回はボニーにとって『友達をつくること』が大きなテーマになっています。これまでの『トイ・ストーリー』では、おもちゃたちは自分たちや仲間のことを心配していました。でも今回は、人間の子どもたちに何が起きているのかを、おもちゃたち自身も心配しているんです」
その上で、「友情とは何なのか。人とのつながりとは何なのか。オンラインだけのつながりでも十分なのか、それとも実際に会うことが必要なのか。脚本を書き直すたびに、そのテーマが作品の核になっていきました」と振り返った。
■「オンラインの友情」を否定したくなかった
共同監督のケナ・ハリスは、現代の子どもたちを一方的に否定する作品にはしたくなかったと語る。
「私たちが最初から大切にしていたのは、スクリーン越しでつながる子どもたちを否定したり、批判したりする作品にはしたくなかったということです」
『トイ・ストーリー』は、思いがけない場所でつながりを見いだす物語でもあるという。
「“本物のつながり”にはさまざまな形があります。大好きな動物との絆もありますし、画面越しに話す親戚とのつながり、新しい友達との出会いもあります」
一方で、主人公ボニーにとっては、遊びを通じて人と向き合うことが何より大切だったと説明する。
「ジェシーはボニーのことを誰よりも理解しています。豊かな想像力を持っている一方で、その気持ちを表現するには少し助けが必要な子です。だからジェシーは、ボニーにとって一番自然なつながり方は、現実の世界で、遊びを通して友達と出会うことだと分かっているんです。遊ぶことこそが、ボニーにとって最もふさわしいコミュニケーションの形なんです」
『トイ・ストーリー5』は、オンラインとリアルのどちらかを選ぶ物語ではない。本物のつながりにはさまざまな形があること、そして子ども一人ひとりに合ったコミュニケーションの形があることを、おもちゃたちの冒険を通して優しく描き出している。