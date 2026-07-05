TVアニメ『ダンジョン飯 Season2』2027年10月より放送決定 ウルトラティザービジュアルも公開
人気コミック『ダンジョン飯』（原作：九井諒子）のTVアニメシーズン2が2027年10月より放送決定。ウルトラティザービジュアルも解禁となった。
【動画】アニメ『ダンジョン飯』第2期制作決定の特報映像
本作はシリーズ累計発行部数1400万部（デジタル版含む）突破の九井諒子による同名漫画を原作とし、2024年にTVアニメ第1期が放送された。本情報はアメリカ・ロサンゼルスにて7月4日14時（日本時間7月5日6時）に開催された北米最大級のアニメイベント「Anime Expo」TRIGGERパネル内にて解禁に。
TVアニメ『ダンジョン飯 Season2』は2027年10月より放送されるほか、Netflixほか各種配信サイトでも順次配信されることが決定した。
あわせて公開されたウルトラティザービジュアルでは、キメラ化したファリンと、彼女を支配する狂乱の魔術師・シスル。そして2人を追って迷宮の最奥を目指すライオス、マルシル、チルチャック、センシ、イヅツミらパーティーの姿が描かれている。
ファリンを救うためのライオスたちの旅路は、いよいよ物語の核心へ向かっていく。
【動画】アニメ『ダンジョン飯』第2期制作決定の特報映像
本作はシリーズ累計発行部数1400万部（デジタル版含む）突破の九井諒子による同名漫画を原作とし、2024年にTVアニメ第1期が放送された。本情報はアメリカ・ロサンゼルスにて7月4日14時（日本時間7月5日6時）に開催された北米最大級のアニメイベント「Anime Expo」TRIGGERパネル内にて解禁に。
あわせて公開されたウルトラティザービジュアルでは、キメラ化したファリンと、彼女を支配する狂乱の魔術師・シスル。そして2人を追って迷宮の最奥を目指すライオス、マルシル、チルチャック、センシ、イヅツミらパーティーの姿が描かれている。
ファリンを救うためのライオスたちの旅路は、いよいよ物語の核心へ向かっていく。