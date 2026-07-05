高市首相が強行する旧宮家の養子案。首相の側近からは信じ難い放言も飛び出した。このまま議論を推し進めるつもりなのか。そんな中、天皇は欧州で女性皇太子と連続で面会しておられた。そして、皇室典範改正にも――。

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「たゆまぬご努力で象徴としての権威を保たれておられます」

かつてナポレオン家の別荘だったアムステルダム王宮。6月17日、オランダ海上帝国の黄金時代の富と権力を象徴するその大広間は、華やかな装いに身を包んだ客を招き入れていた。

13年ぶりにオランダを訪れた天皇皇后両陛下を歓迎する国王夫妻主催の晩餐会。テーブルに活けられた菊の花や桜のジュレを使ったデザートなど、凝らされた意匠が日本への敬意をさりげなく示している。

「天皇はスピーチで、オランダ到着後に愛子さまとお話しになったことを明かされ、会場は温かな雰囲気に包まれました。晩餐会には、愛子さまと同世代にあたる次代の女王、カタリナ=アマリア皇太子もご臨席していた。女性皇太子とのご面会は、期待が高まる“愛子天皇論”に拍車をかけるものとなりました」（宮内庁担当記者）



オランダ国王夫妻や皇太子氏らと ©時事通信社

両陛下の訪問に随行した石破茂前首相は、帰国後の講演会でこう語っていた。

「天皇とは国民の総意に基づいた象徴としての存在です。決して積極的なご発言はなさらない。たゆまぬご努力で象徴としての権威を保たれておられます。そのことの有難さをしみじみと思った2週間でした」

国民統合の象徴――その天皇が今、異例のご懸念を示されているという。

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政府は6月25日、皇室典範改正案の要綱を、与野党代表者との全体会議で提示した。衆参両院がまとめた「立法府の総意」を基に、（1）女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案では、典範12条（結婚後の皇籍離脱）を改正、（2）旧宮家出身の男系男子を養子縁組で皇族とする案では、15歳以上を対象とすることなどを盛り込んだ。

全体会議に参加した議員が明かす。

「要綱には、これまでの会議で一切議論していなかった内容の記載がありました。皇族は戸籍を持たず、皇統譜に登録されますが、一般国民と結婚した女性皇族に住民基本台帳法を適用する旨が書かれていたのです。当然、各党から質問が相次いだ。政府側は、1つの世帯として暮らす利便性の観点から住民票登録が必要だと説明していましたが、要は女性皇族を“完全な皇族”と認めず、本人も子も天皇にはさせないという宣言でしょう。男系男子を優先し、女性宮家の創設をも阻止しようという高市政権の姑息な手口です」

大きな影響力を保持してきた麻生太郎氏

6月30日には改正案を閣議決定。そこに大きな影響力を保持してきたのが、三笠宮𥶡仁親王妃家の当主・信子さまを妹に持つ麻生太郎副総裁だ。

《この続きでは、▶麻生太郎が「女系天皇などあり得ない」と吠えた瞬間 ▶「住民基本台帳で女性宮家を阻止」高市首相の姑息な手口…などのトピックを詳報。記事の全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および7月2日（木）発売の「週刊文春」で読むことができる》

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年7月9日号）