中島健人主演『ラブ≠コメディ』に重岡大毅が友情出演 仲良しオフショット＆場面写真解禁
中島健人が主演を務める映画『ラブ≠コメディ』より、重岡大毅がラジオ番組の放送作家役で友情出演することが発表された。あわせて、中島と重岡の仲良しオフショットと場面写真が解禁された。
【写真】中島健人演じる麗司の素顔が垣間見える『ラブ≠コメディ』場面写真
本作は、中島健人主演、ヒロインに長濱ねるを迎えて描く、情熱を燃やす人たちのお仕事エンターテインメント。監督は紙谷楓、脚本は大北はるかが手掛ける。
アイドルとして活躍する傍ら、ドラマ出演も相次ぎ、多忙な日々を送る主人公・神崎麗司（中島健人）。そんな中でも、約10年間パーソナリティーを務める深夜のラジオ番組『神崎麗司のサタデー・ナイト・ジャパン』は、「素の自分を出せる唯一の場所」と語るほど大切な存在であり、どんなに忙しくても欠かさない。
このたび、麗司にとって心の拠り所でもある番組を支え、彼のフリートークを温かく見守る放送作家役として、重岡大毅（WEST.）が友情出演していることが明らかになった。プライベートでも親交の深い中島と重岡だからこそ生まれた、自然体の掛け合いにも注目だ。あわせて、麗司の素顔が垣間見える場面写真と、満面の笑顔でピースを決める仲睦まじいオフショットも到着した。
WEST.のメンバーとして活動する一方、『ある閉ざされた雪の山荘で』や『35年目のラブレター』などの話題作に出演し、俳優としても活躍する重岡。本作では、親しみやすさと包容力を兼ね備えた放送作家役として、麗司（中島）がリスナーへ届ける深夜の癒やしの時間を陰ながら支える。
現場では、中島が重岡と肩を組んで談笑するなど、終始笑顔が絶えない和やかな雰囲気の中で撮影が進んだという。東京タワーをバックに記念写真を撮影するなど、撮影の合間も楽しげな様子を見せ、息の合ったコンビネーションで現場を盛り上げていた。
映画『ラブ≠コメディ』は、7月3日より全国公開。
【写真】中島健人演じる麗司の素顔が垣間見える『ラブ≠コメディ』場面写真
本作は、中島健人主演、ヒロインに長濱ねるを迎えて描く、情熱を燃やす人たちのお仕事エンターテインメント。監督は紙谷楓、脚本は大北はるかが手掛ける。
アイドルとして活躍する傍ら、ドラマ出演も相次ぎ、多忙な日々を送る主人公・神崎麗司（中島健人）。そんな中でも、約10年間パーソナリティーを務める深夜のラジオ番組『神崎麗司のサタデー・ナイト・ジャパン』は、「素の自分を出せる唯一の場所」と語るほど大切な存在であり、どんなに忙しくても欠かさない。
WEST.のメンバーとして活動する一方、『ある閉ざされた雪の山荘で』や『35年目のラブレター』などの話題作に出演し、俳優としても活躍する重岡。本作では、親しみやすさと包容力を兼ね備えた放送作家役として、麗司（中島）がリスナーへ届ける深夜の癒やしの時間を陰ながら支える。
現場では、中島が重岡と肩を組んで談笑するなど、終始笑顔が絶えない和やかな雰囲気の中で撮影が進んだという。東京タワーをバックに記念写真を撮影するなど、撮影の合間も楽しげな様子を見せ、息の合ったコンビネーションで現場を盛り上げていた。
映画『ラブ≠コメディ』は、7月3日より全国公開。