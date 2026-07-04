

資料 トイレ

TOTOなど6社による研究活動組織「学校のトイレ研究会」が2026年6月30日、全国の教職員に行ったアンケート調査の結果を発表しました。

公立小中学校のトイレ事情について、「臭い・汚い（47％）」「清掃しても汚れが取れない（38％）」「洋式便器が足りない（36％）」などが上位を占めました。公立の小中学校では、「すべて洋式トイレ」が25％、「洋式が多い」が41％、「洋式と和式が半々」が17％、「和式が多い」が15％という結果でした。

公立高校のトイレ事情について、「便座が冷たい（44％）」「清掃しても汚れが取れない（43％）」「お湯が使えない（39％）」などが上位を占めました。また、「すべて洋式トイレ」なのは、私立高校が42％だったのに対し、公立高校は16％でした。

温水洗浄便座の設置状況について、「半数程度以上設置している」と回答したのは、公立小中学校が27％、公立高校が23％、私立高校が67％でした。小・中・高校の教職員の約7割が、「温水洗浄便座が必要、どちらかといえば必要」と答えました。

文部科学省によりますと、公立小中学校の洋式トイレ設置率は、2023年9月現在、全国平均68.3％、香川県75.7％、岡山県61.0％となっています。

学校のトイレ研究会の調査は、高校が2025年2～5月、小中学校が9月～12月に合わせて約6000校を対象に行い、595校から回答を得ました。