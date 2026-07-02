【動画公開】「柔道塾性加害」7人の女児に性加害を繰り返した元塾長、届かなかった“反省の言葉”

９人の児童に対する10の罪で起訴

「被害者を自己の性欲を満たすために利用した卑劣な犯行」

’25年10月22日、複数の女児に性的暴行を加えるなどして、不同意性交等などの罪に問われていた柔道塾の元塾長・内山勝利（仮名・当時33）に、裁判長は懲役22年（求刑25年）の判決を言い渡した。

内山は柔道塾の生徒だった13歳未満の女児７人への不同意性交等や性的姿態等撮影、児童ポルノ禁止法違反など、合計９人の児童に対する10の罪に問われていた。

内山が最初に千葉県警に逮捕されたのは’24年11月。男子児童への暴行事件がきっかけだった。

「内山の容疑は’23年５月に行われた柔道塾の合宿中に、男子児童A君（当時10）の口に無理やりしょうゆを流し込んだとしたというものでした。その後、警察は12月26日にも、うつ伏せにしたA君の首を右腕で絞めたとして、暴行の疑いで再逮捕しました。

このA君の暴行事件の捜査の過程で、内山のスマホから、彼が撮影したとみられる大量の児童ポルノが発見されたのです。押収された動画データは100点以上、静止画データは400点以上に上りました。捜査員はその児童ポルノを解析。被害女児を１人１人特定して次々に逮捕を重ねることになったのです」（全国紙社会部記者）

’25年１月７日に事件当時13歳未満だったBさんへの不同意性交等などの疑いで再逮捕。その後も同じく13歳未満のCさんからHさんまで、被害者が判明するたびに逮捕が繰り返され、６月10日までに７回逮捕されることになった。そして前述のとおり内山は、児童への暴行や児童福祉法違反、不同意性交等、性的姿態等撮影、児童ポルノ禁止法違反など９の罪で起訴されることとなったのだ。

クスリで被害者を眠らせて…

’25年６月27日に千葉地裁で開かれた初公判。検察官が読み上げた起訴状や冒頭陳述で明らかになった内山の卑劣な犯行は、以下のようなものだった。一部を取り上げる。

・合宿に参加していたCさんが就寝中に性的暴行に及んだ。また、別の合宿では睡眠導入剤の入ったジュースを飲ませて、寝ているCさんに性的暴行を加えようとしたが、Cさんが顔を動かしたため、断念した。

・サービスエリアに止めた車中で寝ているDさんの着衣をめくって性的暴行に及んだ。また合宿中に寝ているときや、さらに別の日に車中で寝ていたDさんに性的暴行に及んだ。

・合宿に参加していたFさんが就寝中に、着衣をめくってわいせつな行為に及び、陰部周辺に練乳をかけた。別の合宿では性的暴行に及んでいた。

Bさん〜Fさんへの犯行はすべて被害者が寝ている間に行われ、児童らは被害に遭ったことすら気づいていなかったという。内山のスマホからは〈眠剤合宿 寝るときに睡眠薬を飲ませる〉などと記載されたメモが発見されていた。

８月14日の第２回公判では、18歳未満だったIさんに柔道の指導をしていた立場を利用して８回にわたって不同意性交などの性加害に及んでいたことも明らかになった。これが内山被告の10件めの罪となる。

犯行の動機について、内山は警察の取り調べで次のように供述していた。

「知っている女の子の性的な部分が見たい、触れたいという欲求を我慢することができませんでした。ばれないように性行為に及ぶこと、性的な部分を見ること、盗撮をすることに興奮を覚えるという性癖を持っていたために、犯行に及びました」

内山は起訴事実については「すべて間違いありません」と認めていた。しかし、被告人質問では、煮え切らない答えを繰り返し、検察官から「動画や静止画の映像とあなたの言っていることは、客観的に矛盾していると思うんですが」と指摘される一幕も。さらに被害児童の保護者たちの気持ちを逆なでするような発言もあった。

最終陳述では「被害者の皆様、その保護者の皆様に改めて心よりお詫びを申し上げます」などと述べ、深々と頭を下げていた内山だったが、その言葉はとうてい被害児童や保護者たちに届くものではなかったのだ。

『FRIDAYデジタル』YouTube動画では、「合宿は、被告人の○欲を満たすための装置として用意されたものとしか思えません」と語った保護者の怒りや、保護者らの逆鱗に触れた内山の言葉など、裁判の詳細を紹介している。