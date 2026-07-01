北川景子、『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』で初の音楽番組司会に決定
北川景子が、8月15日放送のNHK夏の大型音楽特番『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』（NHK総合・BSP4K／18時5分）で、Mrs.GREEN APPLEの大森元貴と共に、初めて音楽番組の司会を務めることが発表された。
【写真】ミセス大森元貴、『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』司会に決定
本番組は昭和・平成・令和、それぞれの時代で生まれ愛されてきた名曲の数々をNHKホールから届ける番組。「大切な人との思い出の歌」や「この夏に家族で聴きたい歌」など歌のリクエストやメッセージを募集し、全国から寄せられた歌にまつわるエピソードを紹介しながら、歌を送る。
連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）での好演も記憶に新しい北川が、今回、初めて音楽番組で司会を担当。昨日同じく司会を務めることが発表されたMrs.GREEN APPLEの大森元貴と、初めて共演を果たす。なお残りの1名の司会は2日に発表。3人の司会で“家族みんなで楽しめる”音楽特番を届ける。
北川は「今まであまりMCのお仕事はしてこなかったので、今回、司会のオファーを頂き、大変驚きました」と振り返り、「この番組を通じて、曲を作られた方や表現されている方の思いが伝わればと思いますし、放送日はお盆の時期なので、みんなで何か同じものに思いをはせるようなきっかけになればうれしいです。また老若男女たくさんの方にとって、この番組が夏の楽しかった思い出の1つになれるよう、私も力添えできたらと思っています」とコメントを寄せている。
『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』は、NHK総合・BSP4Kにて、18時5分放送。
北川景子のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■北川景子（司会）
今まであまりMCのお仕事はしてこなかったので、今回、司会のオファーを頂き、大変驚きました。ただ私自身音楽はよく聴きますし、日頃から音楽には慣れ親しんでいることもあり、是非やってみたいと思い受けさせていただきました。
この番組を通じて、曲を作られた方や表現されている方の思いが伝わればと思いますし、放送日はお盆の時期なので、みんなで何か同じものに思いをはせるようなきっかけになればうれしいです。また老若男女たくさんの方にとって、この番組が夏の楽しかった思い出の1つになれるよう、私も力添えできたらと思っています。ぜひ楽しんでご覧ください。
【写真】ミセス大森元貴、『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』司会に決定
本番組は昭和・平成・令和、それぞれの時代で生まれ愛されてきた名曲の数々をNHKホールから届ける番組。「大切な人との思い出の歌」や「この夏に家族で聴きたい歌」など歌のリクエストやメッセージを募集し、全国から寄せられた歌にまつわるエピソードを紹介しながら、歌を送る。
北川は「今まであまりMCのお仕事はしてこなかったので、今回、司会のオファーを頂き、大変驚きました」と振り返り、「この番組を通じて、曲を作られた方や表現されている方の思いが伝わればと思いますし、放送日はお盆の時期なので、みんなで何か同じものに思いをはせるようなきっかけになればうれしいです。また老若男女たくさんの方にとって、この番組が夏の楽しかった思い出の1つになれるよう、私も力添えできたらと思っています」とコメントを寄せている。
『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』は、NHK総合・BSP4Kにて、18時5分放送。
北川景子のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■北川景子（司会）
今まであまりMCのお仕事はしてこなかったので、今回、司会のオファーを頂き、大変驚きました。ただ私自身音楽はよく聴きますし、日頃から音楽には慣れ親しんでいることもあり、是非やってみたいと思い受けさせていただきました。
この番組を通じて、曲を作られた方や表現されている方の思いが伝わればと思いますし、放送日はお盆の時期なので、みんなで何か同じものに思いをはせるようなきっかけになればうれしいです。また老若男女たくさんの方にとって、この番組が夏の楽しかった思い出の1つになれるよう、私も力添えできたらと思っています。ぜひ楽しんでご覧ください。