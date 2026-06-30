【2026年7月】U-NEXT（ユーネクスト）で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧
配信作品数、業界最大級のU-NEXT（ユーネクスト）で、2026年7月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介！
まずドラマでは、『ウォーキング・デッド』のスピンオフ、『ウォーキング・デッド：デッド・シティ』シーズン3（全8話）が7月27日（月）より独占配信。また、12シーズン続いた人気コメディ『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』の新たなスピンオフ、『スチュアート★宇宙救出失敗の法則』も7月24日（金）より独占配信。そのほかには、カナダ発の人気アクションドラマ『ハドソン＆レックス 〜セントジョンズ警察シェパード犬刑事』のシーズン1・2などが到着する。
映画としては、ヒュー・ジャックマンとケイト・ハドソン共演の音楽ドラマ『ソング・サング・ブルー』、レナ・ダナムとスティーヴン・フライが父娘を演じ、ホロコーストをテーマにしたコメディ『旅の終わりのたからもの』、孤独な犬と心優しいロボットの友情と切ない別れを描きアカデミー賞にもノミネートされたアニメ映画『ロボット・ドリームズ』などがラインナップ。
さらにドキュメンタリーでは、『X-ファイル』のモルダー役で知られるデヴィッド・ドゥカヴニーがナビゲーターを務め、国家が隠してきた衝撃の事実を暴く番組『ファイルX：暴かれた極秘文書』も配信開始となる。
U-NEXTで2026年7月に配信予定の海外ドラマ
『ウォーキング・デッド：デッド・シティ』シーズン3
全11シーズンのロングランで幕を閉じたサバイバルドラマの金字塔『ウォーキング・デッド』より登場した人気キャラクター、マギーとニーガンのその後の物語を描くスピンオフシリーズ。舞台はニューヨーク、ウォーカーから精製したメタンガス資源を占領し、マンハッタン島の支配を目論む“ダーマ”。愛する息子ハーシェルがダーマの洗脳に遭うマギーは、宿敵だったニーガンに協力を求め、ウォーカーがはびこるマンハッタン島へ向かうが…。過去の因縁を乗り越え前に進む決心をしたマギーとニーガンが再びタッグを組み、新たな敵に立ち向かう注目の第3章。
7月1日（水）配信
『カナル・キラー 〜隣で眠る連続殺人鬼〜』
『クロスボーダー・クライム 3カ国合同捜査チーム』
『ハドソン＆レックス 〜セントジョンズ警察シェパード犬刑事』シーズン1
7月3日（金）配信
『マインド・オブ・パワー』【独占】
7月15日（水）配信
『ハドソン＆レックス 〜セントジョンズ警察シェパード犬刑事』シーズン2
7月24日（金）配信
『スチュアート★宇宙救出失敗の法則』【独占】
7月27日（月）配信
『ウォーキング・デッド：デッド・シティ』シーズン3【独占】
配信中
『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』シーズン3【独占】
U-NEXTで2026年7月に配信予定の洋画
7月1日（水）配信
『Riceboy ライスボーイ』
『メイデン』
『国家代表！？』
7月3日（金）配信
『V/H/S 85』
『私のすべて』
7月4日（土）配信
『ベテラン 凶悪犯罪捜査班』
『悪魔と夜ふかし』
7月15日（水）配信
『旅の終わりのたからもの』
7月23日（木）配信
『ロボット・ドリームズ』
7月29日（水）配信
『ラスト・ブレス』
配信中
『ゼイ・ウィル・キル・ユー』
『ソング・サング・ブルー』
『ビリー・アイリッシュ - Hit Me Hard And Soft: The Tour』
U-NEXTで2026年7月に配信予定のドキュメンタリー
7月3日（金）配信
『ファイルX：暴かれた極秘文書』
7月13日（月）配信
『プライム・ミニスター 〜ニュージーランドの若き女性リーダー〜』
7月23日（木）配信
『THE A LIST -アジアと太平洋のルーツを受け継ぐ15人の物語』【独占】
7月30日（木）配信
『ザ・ダーク・ウィザード』【独占】
（海外ドラマNAVI）
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