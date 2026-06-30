【2026年7月】U-NEXT（ユーネクスト）で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧

配信作品数、業界最大級のU-NEXT（ユーネクスト）で、2026年7月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介！

まずドラマでは、『ウォーキング・デッド』のスピンオフ、『ウォーキング・デッド：デッド・シティ』シーズン3（全8話）が7月27日（月）より独占配信。また、12シーズン続いた人気コメディ『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』の新たなスピンオフ、『スチュアート★宇宙救出失敗の法則』も7月24日（金）より独占配信。そのほかには、カナダ発の人気アクションドラマ『ハドソン＆レックス 〜セントジョンズ警察シェパード犬刑事』のシーズン1・2などが到着する。

映画としては、ヒュー・ジャックマンとケイト・ハドソン共演の音楽ドラマ『ソング・サング・ブルー』、レナ・ダナムとスティーヴン・フライが父娘を演じ、ホロコーストをテーマにしたコメディ『旅の終わりのたからもの』、孤独な犬と心優しいロボットの友情と切ない別れを描きアカデミー賞にもノミネートされたアニメ映画『ロボット・ドリームズ』などがラインナップ。

さらにドキュメンタリーでは、『X-ファイル』のモルダー役で知られるデヴィッド・ドゥカヴニーがナビゲーターを務め、国家が隠してきた衝撃の事実を暴く番組『ファイルX：暴かれた極秘文書』も配信開始となる。

U-NEXTで2026年7月に配信予定の海外ドラマ

『ウォーキング・デッド：デッド・シティ』シーズン3

全11シーズンのロングランで幕を閉じたサバイバルドラマの金字塔『ウォーキング・デッド』より登場した人気キャラクター、マギーとニーガンのその後の物語を描くスピンオフシリーズ。舞台はニューヨーク、ウォーカーから精製したメタンガス資源を占領し、マンハッタン島の支配を目論む“ダーマ”。愛する息子ハーシェルがダーマの洗脳に遭うマギーは、宿敵だったニーガンに協力を求め、ウォーカーがはびこるマンハッタン島へ向かうが…。過去の因縁を乗り越え前に進む決心をしたマギーとニーガンが再びタッグを組み、新たな敵に立ち向かう注目の第3章。

7月1日（水）配信

『カナル・キラー 〜隣で眠る連続殺人鬼〜』

『クロスボーダー・クライム 3カ国合同捜査チーム』

『ハドソン＆レックス 〜セントジョンズ警察シェパード犬刑事』シーズン1

7月3日（金）配信

『マインド・オブ・パワー』【独占】

7月15日（水）配信

『ハドソン＆レックス 〜セントジョンズ警察シェパード犬刑事』シーズン2

7月24日（金）配信

『スチュアート★宇宙救出失敗の法則』【独占】

7月27日（月）配信

『ウォーキング・デッド：デッド・シティ』シーズン3【独占】

配信中

『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』シーズン3【独占】

U-NEXTで2026年7月に配信予定の洋画

7月1日（水）配信

『Riceboy ライスボーイ』

『メイデン』

『国家代表！？』

7月3日（金）配信

『V/H/S 85』

『私のすべて』

7月4日（土）配信

『ベテラン 凶悪犯罪捜査班』

『悪魔と夜ふかし』

7月15日（水）配信

『旅の終わりのたからもの』

7月23日（木）配信

『ロボット・ドリームズ』

7月29日（水）配信

『ラスト・ブレス』

配信中

『ゼイ・ウィル・キル・ユー』

『ソング・サング・ブルー』

『ビリー・アイリッシュ - Hit Me Hard And Soft: The Tour』

U-NEXTで2026年7月に配信予定のドキュメンタリー

7月3日（金）配信

『ファイルX：暴かれた極秘文書』

7月13日（月）配信

『プライム・ミニスター 〜ニュージーランドの若き女性リーダー〜』

7月23日（木）配信

『THE A LIST -アジアと太平洋のルーツを受け継ぐ15人の物語』【独占】

7月30日（木）配信

『ザ・ダーク・ウィザード』【独占】

（海外ドラマNAVI）

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