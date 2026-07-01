映画『Michael／マイケル』宣伝アンバザダー宮近海斗＆マイケル役キャストが特別対談
映画『Michael／マイケル』宣伝アンバザダー宮近海斗（Travis Japan）とマイケル役のジャファー・ジャクソン、幼少期のマイケルを演じたジュリアーノ・ヴァルディによる特別鼎談映像が解禁された。
【動画】宮近海斗×ジャファー・ジャクソン×ジュリアーノ・ヴァルディが特別鼎談！
伝説の“キング・オブ・ポップ”、マイケル・ジャクソンの軌跡を描く本作。全国週末映画ランキング3週連続第1位を獲得し、興行収入40億円を突破。さらに全世界興行収入は9億7700万ドルを突破し、映画『オッペンハイマー』の約9億7500万ドルを上回り、伝記映画として世界興行収入歴代No.1を達成した。
日本のみならず世界中で空前の“マイケル旋風”を巻き起こしている映画『Michael／マイケル』。この度、“マイケル・ジャクソンがつないだ奇跡の対面“が実現。本作の宣伝アンバサダーを務め、かつてマイケル・ジャクソン本人の振付師であるトラヴィス・ペイン氏から直接指導を受けた経験を持つ宮近と、本作を携えて初来日を果たしたマイケル役のジャファー、幼少期のマイケルを演じたジュリアーノによる特別鼎談映像が解禁となった。
特別鼎談映像では、宮近海が流ちょうな英語で「“チャカ”と呼んでください」と自己紹介。すると、ジャファーとジュリアーノから思わぬサプライズが飛び出した。
実は2人とも、宮近との対面を前に、5月に行われたダンスイベントで宮近が披露した「今夜はビート・イット」のパフォーマンス映像を事前にチェックしていたといい、「すごく良かった！」と大絶賛。和やかな雰囲気の中でスタートした鼎談で、すでに映画を鑑賞していた宮近は「素晴らしい作品でとても感動しました。まるでマイケルが生き返ったような感じでした」と興奮気味にコメント。ジャファーとジュリアーノも「嬉しいよ」と満面の笑みを浮かべた。
その後、宮近から「実際に生で見たかったマイケルのパフォーマンスは？」と尋ねられた2人は「バッド・ワールド・ツアーで披露された『スタート・サムシング』と、もうひとつはデンジャラス・ワールド・ツアーの『スムーズ・クリミナル』ですね」（ジャファー）、「バッド・ワールド・ツアーの『ビリー・ジーン』か、30 周年記念コンサートの『今夜はビート・イット』は観たかった」（ジュリアーノ）と世界中の誰よりもマイケルに近づくために役と向き合った2人でさえ、“これだけは本物のマイケルを生で観たかった”という思いを明かし、改めてマイケル・ジャクソンという唯一無二の存在の大きさを感じさせた。
さらに「マイケルの楽曲で一番テンションが上がる曲は？」「マイケルの魅力とは？」といったテーマでトークは大盛り上がり。しかし、盛り上がりはそれだけでは終わらなかった。鼎談終了の時間を迎えても3人のマイケルトークは尽きることなく、急きょ予定時間を延長。するとジュリアーノが「僕たちが質問する番だよ！」と提案し、まさかの“逆インタビュー”がスタートした。
ジャファーから「お気に入りのマイケルのミュージックビデオは？」と質問された宮近は、「真っ先に思い浮かぶのは『スムーズ・クリミナル』ですね。白いスーツ姿が印象的で、まるで短編映画のような作品。本当にかっこいいです」と即答。するとジャファーも「僕も大好きです！」と大きくうなずき、思わぬ共通点に3人のテンションはさらにヒートアップ。マイケルへの愛情とリスペクトでつながった3人。初対面とは思えないほど息の合った3人は、最後には TJ ポーズで記念撮影をするなど終始笑顔に包まれた特別な鼎談となった。
映画『Michael／マイケル』は現在上映中。
【動画】宮近海斗×ジャファー・ジャクソン×ジュリアーノ・ヴァルディが特別鼎談！
伝説の“キング・オブ・ポップ”、マイケル・ジャクソンの軌跡を描く本作。全国週末映画ランキング3週連続第1位を獲得し、興行収入40億円を突破。さらに全世界興行収入は9億7700万ドルを突破し、映画『オッペンハイマー』の約9億7500万ドルを上回り、伝記映画として世界興行収入歴代No.1を達成した。
特別鼎談映像では、宮近海が流ちょうな英語で「“チャカ”と呼んでください」と自己紹介。すると、ジャファーとジュリアーノから思わぬサプライズが飛び出した。
実は2人とも、宮近との対面を前に、5月に行われたダンスイベントで宮近が披露した「今夜はビート・イット」のパフォーマンス映像を事前にチェックしていたといい、「すごく良かった！」と大絶賛。和やかな雰囲気の中でスタートした鼎談で、すでに映画を鑑賞していた宮近は「素晴らしい作品でとても感動しました。まるでマイケルが生き返ったような感じでした」と興奮気味にコメント。ジャファーとジュリアーノも「嬉しいよ」と満面の笑みを浮かべた。
その後、宮近から「実際に生で見たかったマイケルのパフォーマンスは？」と尋ねられた2人は「バッド・ワールド・ツアーで披露された『スタート・サムシング』と、もうひとつはデンジャラス・ワールド・ツアーの『スムーズ・クリミナル』ですね」（ジャファー）、「バッド・ワールド・ツアーの『ビリー・ジーン』か、30 周年記念コンサートの『今夜はビート・イット』は観たかった」（ジュリアーノ）と世界中の誰よりもマイケルに近づくために役と向き合った2人でさえ、“これだけは本物のマイケルを生で観たかった”という思いを明かし、改めてマイケル・ジャクソンという唯一無二の存在の大きさを感じさせた。
さらに「マイケルの楽曲で一番テンションが上がる曲は？」「マイケルの魅力とは？」といったテーマでトークは大盛り上がり。しかし、盛り上がりはそれだけでは終わらなかった。鼎談終了の時間を迎えても3人のマイケルトークは尽きることなく、急きょ予定時間を延長。するとジュリアーノが「僕たちが質問する番だよ！」と提案し、まさかの“逆インタビュー”がスタートした。
ジャファーから「お気に入りのマイケルのミュージックビデオは？」と質問された宮近は、「真っ先に思い浮かぶのは『スムーズ・クリミナル』ですね。白いスーツ姿が印象的で、まるで短編映画のような作品。本当にかっこいいです」と即答。するとジャファーも「僕も大好きです！」と大きくうなずき、思わぬ共通点に3人のテンションはさらにヒートアップ。マイケルへの愛情とリスペクトでつながった3人。初対面とは思えないほど息の合った3人は、最後には TJ ポーズで記念撮影をするなど終始笑顔に包まれた特別な鼎談となった。
映画『Michael／マイケル』は現在上映中。