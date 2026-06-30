M!LK佐野勇斗「トイ・ストーリー５」声優抜擢は「プレッシャーの方が大きかったですね」身が引き締まる
【モデルプレス＝2026/06/30】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が6月30日、都内で開催された映画「トイ・ストーリー５」（7月3日公開）ジャパンプレミア舞台挨拶に登壇。本作で声優を務めることが決まった時の心境を明かした。
【写真】31歳美人女優＆M!LK佐野、息ぴったりの“滅ポーズ”
今作から新キャラクターとして登場する「スマーティー・パンツ」の日本版声優に抜擢された佐野。出演が決まった際の心境について聞かれると、「僕は子供の頃、それこそウッディ、バズ、ジェシーを見て、夢を与えてもらってここまで育ってきているので、僕がそういう立場になれるんだっていう喜びもありますけど、プレッシャーの方が大きかったですね」と、心境を明かした。
続けて、佐野は「スマーティー・パンツの人として一応見られるわけだと思うので、一応スマーティー・パンツってこんなやつなんだって思われないように、これからの生活とかも気を付けなきゃなと思っております」と語り、ユーモアを交えながらも身を引き締める姿を見せて会場を和ませた。
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。全米では初週末3日間の興行収入がシリーズ史上No.1となるヒットを記録しており、“シリーズ最高の物語”に世界中から絶賛の声が上がっている。（modelpress編集部）
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◆佐野勇斗「トイ・ストーリー」は夢をもらった作品
今作から新キャラクターとして登場する「スマーティー・パンツ」の日本版声優に抜擢された佐野。出演が決まった際の心境について聞かれると、「僕は子供の頃、それこそウッディ、バズ、ジェシーを見て、夢を与えてもらってここまで育ってきているので、僕がそういう立場になれるんだっていう喜びもありますけど、プレッシャーの方が大きかったですね」と、心境を明かした。
◆「トイ・ストーリー５」ジャパンプレミア
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。全米では初週末3日間の興行収入がシリーズ史上No.1となるヒットを記録しており、“シリーズ最高の物語”に世界中から絶賛の声が上がっている。（modelpress編集部）
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