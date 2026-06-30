「死の組とはこういうことだったのか」日本に続き、オランダも敗戦で“F”が全滅危機…揃ってR32で難敵と対戦「結局割食ってる」【W杯】
森保ジャパンは日本時間６月30日、北中米W杯のラウンド32でブラジルと対戦。29分に佐野海舟が見事に先制点を奪うも、56分にカゼミーロ、90＋５分にガブリエウ・マルチネッリに得点を許し、１−２で逆転負けを喫した。
それから８時間後、日本と同じF組を戦ったオランダが、モロッコと激突。こちらも72分にコディ・ガクポ先制点を挙げながら、土壇場の90＋１分にイサ・ディオプに同点弾を浴びると、１−１で突入したPK戦の末に敗れた。
F組２位の日本、１位のオランダが立て続けに敗れたことで、F組で残っているのは同組３位に終わった後、全体の３位ランキングで２位に入って突破したスウェーデンだけに。日本と最終節で１−１で引き分けた北欧の雄は、７月１日にフランスと相まみえる。
“F組全滅”の危機を受け、SNSには「やっぱりグループF自体がクジ運悪すぎじゃないか」「結局グループFが抽選で割食ってる」「イバラの道すぎる。理不尽」「死のF組とはこういうことだったのか」「F組がやっぱり死のグループだったね」「全滅は悲しいからスウェーデン頑張ってくれ」といった声が続々と上がっている。
スウェーデン対フランスの戦いにより注目が集まりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のブラジル戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は圧巻先制弾のボランチ、34歳CBと驚異の運動量だったFWも７点台
それから８時間後、日本と同じF組を戦ったオランダが、モロッコと激突。こちらも72分にコディ・ガクポ先制点を挙げながら、土壇場の90＋１分にイサ・ディオプに同点弾を浴びると、１−１で突入したPK戦の末に敗れた。
“F組全滅”の危機を受け、SNSには「やっぱりグループF自体がクジ運悪すぎじゃないか」「結局グループFが抽選で割食ってる」「イバラの道すぎる。理不尽」「死のF組とはこういうことだったのか」「F組がやっぱり死のグループだったね」「全滅は悲しいからスウェーデン頑張ってくれ」といった声が続々と上がっている。
スウェーデン対フランスの戦いにより注目が集まりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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