北斎＆風神雷神をストリートへ　日本美術モチーフの公式ライセンストートバッグ発売

イーカムグループが、葛飾北斎「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」と「風神雷神図」をモチーフにした公式ライセンス商品のプレミアムトートバッグを、2026年8月上旬に発売する。

今回発売されるのは、日本の伝統的な浮世絵・和柄アートを大胆に落とし込んだトートバッグ。イーカムグループがこれまでに培ってきたライセンスビジネスのノウハウを生かし、日本美術の歴史的なモチーフを、日常使いしやすいモダンなファッションアイテムとして再構築した。

ラインナップは2種類。ひとつは、葛飾北斎の代表作「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」をデザインしたトートバッグ。世界的にも知られる“北斎の波”を大きく配置し、爽やかさと力強さを併せ持つグラフィックに仕上げている。

もうひとつは、「風神雷神図」をモチーフにした和モダンアートのトートバッグ。深みのあるアースカラーの背景に、躍動感のある風神と雷神のグラフィックを組み合わせ、存在感のあるデザインに。価格は各3,190円（税込）となる。商品はバルーントートバッグとして展開され、全国の小売店で販売される予定だ。

近年、日本の伝統的なアートや和柄は、観光土産の枠を越え、ファッションやストリートカルチャーとも結びつきを強めている。浮世絵や屏風絵のモチーフは、海外でも“日本らしさ”を象徴するビジュアルとして認知されており、Tシャツやバッグ、スニーカーなどのアイテムに落とし込まれることで、日常のスタイリングにも取り入れやすくなっている。

今回のトートバッグも、インバウンド需要や海外のアート・ファッションファンへのギフトを意識した商品だ。ニューヨークの街並みに映えるビジュアルを打ち出しているように、日本美術を“飾って鑑賞するもの”としてだけでなく、持ち歩くアートピースとして提案している点が特徴となる。

伝統美を現代のファッションに取り入れることで、アートと日常の距離はより近づいていく。北斎の波や風神雷神という強いアイコンを、ストリートにもなじむバッグとして再構築した今回の商品は、日本発の美意識を国内外へ届けるアイテムとして注目を集めそうだ。

【商品概要】

葛飾北斎「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」トートバッグ／「風神雷神」和モダンアート トートバッグ 発売時期：2026年8月上旬 価格：3,190円（税込）