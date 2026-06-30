東海地方は、今日30日(火)も雲が多くなっていますが、薄い雲を通して日差しが届いています。明日7月1日(水)以降は、梅雨らしく雨の降る日が多いでしょう。目先、2日(木)を中心に雨量が多くなる見込みです。これまでの雨で地盤が緩んでいる地域があります。土砂災害などに十分注意してください。

今日30日(火)も日差し届く 暑さに注意

今日30日(火)、梅雨前線は本州南岸に延びています。前線周辺のまとまった雨雲は、日本の南の海上が中心で、一部が九州や四国、紀伊半島にかかっています。東海地方は、前線の北側の雲が広がっていますが、薄い雲が中心になっています。午後も、薄い雲を通して日差しが出る所が多いでしょう。ただ、湿った空気や気圧の谷の影響で、山間部を中心に大気の状態が不安定になるでしょう。にわか雨に注意してください。

最高気温は、名古屋や岐阜、静岡など30℃以上の真夏日が予想される所が多く、暑くなりそうです。暑さを我慢せず、エアコンを活用して涼しい環境で過ごしましょう。のどが渇く前に、こまめに水分補給を心掛けてください。

7月1日(水)〜7日(火) 雨の日が多いが、4日(土)は梅雨の晴れ間も

明日7月1日(水)は、天気は下り坂ですが、午前中は日差しが届きそうです。午後は、梅雨前線が西から北上し、東海地方に次第に近づく見込みです。午後は、段々と雲が多くなり、山間部などで雨の降りだす所がありますが、日中は天気が持つ所が多いでしょう。夜遅くには、前線に伴う雨雲がかかるため、広い範囲で雨が降る見込みです。



2日(木)は、前線や前線上の低気圧に伴う雨雲がかかりやすく、夕方まで広く雨が降るでしょう。夜も、所々で雨が降りそうです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気の流れ込みが強まるため、日中は雨脚の強まる時間がある見込みです。



3日(金)は、前線や低気圧の影響が残り、雲が多く、所々で雨が降るでしょう。ただ、2日(木)に比べて、雨の降る範囲は狭まる見込みです。



4日(土)は、前線は日本の南の海上を南下し、陸地から離れるでしょう。朝晩を中心に雲が多く、雨の降る所がありますが、日中は晴れ間の出る所が多くなりそうです。



5日(日)は、再び前線が西から北上し、東海地方に近づく見込みです。7日(火)にかけて、前線は本州付近に停滞しやすく、広い範囲で雨が降るでしょう。雨の降る時間が長くなるため、雨量が多くなる見込みです。

7月1日(水)・2日(木)に予想される24時間予想降水量

7月1日(水)は、まだ雨量は多くないでしょう。2日(木)は、伊豆半島の一部でオレンジ色で示される100ミリ〜150ミリ、東海4県の所々で黄色で示される50ミリ〜100ミリが予想されます。先週末までの、台風7号や梅雨前線ほどの大雨にはならない見込みですが、これまでの雨で地盤が緩んでいる地域があります。少しの雨でも、土砂災害などの大雨災害に十分注意してください。

7月8日(水)〜13日(月) 梅雨明け近い? 晴れて厳しい暑さの日が多い

8日(水)も、梅雨前線の影響で雲が多く、所々で雨が降る見込みです。9日(木)以降は、前線の影響が弱まり、本州付近は高気圧に覆われるでしょう。晴れる日が増え、厳しい暑さの日が多くなる見込みです。強い日差しと熱中症への対策を一層心掛けてください。早ければ、このタイミングで梅雨明けの発表があるかもしれません。なお、東海地方の平年の梅雨明けは7月19日頃です。ただ、13日(月)は、再び雲が多くなり、雨の降る所がありそうです。