越谷がチェイス・フィーラーを獲得…宇都宮、佐賀で優勝経験を持つ34歳PF

6月30日、越谷アルファーズは、チェイス・フィーラーと2026－27シーズンの選手契約合意に至ったことを発表した。

アメリカ出身で現在34歳のフィーラーは、203センチ109キロのパワーフォワード。フロリダ・ガルフ・コースト大学を経て、スペイン、オランダ、ベルギー、ギリシャ、ドイツでプレーしたのち、2021－22シーズンに宇都宮ブレックスでBリーグデビューを飾った。同シーズンはB1優勝を経験し、2022－23シーズンには佐賀バルーナーズでB2優勝とB1昇格に貢献した。

2025－26シーズンは佐賀の一員として開幕を迎えたが、2025年12月からアルバルク東京へ期限付移籍。負傷離脱の影響もあり、レギュラーシーズン合計30試合の出場にとどまった。A東京移籍後は1試合平均7.2得点、4.9リバウンド、2.2アシストを記録していた。

新B2「Bワン」に参戦する越谷でプレーすることが決まったフィーラーは、クラブを通じて次のようにコメントした。

「素晴らしいファンの方々に支えられている越谷でプレーできることをとても楽しみにしています。常にハードワークし、どのような形でもチームの力になれるよう頑張ります。才能あふれるロスターの一員としてプレーできることにもワクワクしています。とても楽しいシーズンになるでしょう！」





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