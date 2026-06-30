「日本やっぱくじ運悪かったんだな」オランダvsモロッコの“超高次元バトル”に視聴者衝撃！「まだまだ世界の壁は高い」「ここで当たるのもったいないわ」【W杯】
現地６月29日、北中米ワールドカップ・ノックアウトステージのラウンド32でオランダ代表とモロッコ代表が対戦した。
モロッコがペースを握りながらゲームを進めるなか、オランダは72分に一気呵成のカウンターからガクポが先制点を奪取。その後は鉄壁のブロックを敷いて逃げ切りを図った。
それでも悲願の初優勝を狙うモロッコは、90分＋１分の土壇場で同点に追いつく。左サイドからのピンポイントクロスをディオプが豪快ヘッドで合わせて、モロッコサポーターに歓喜をもたらした。
試合は１−１のまま延長戦でも決まらず、ＰＫ戦に突入。これを３−２で制したモロッコがベスト16へ凱歌を上げた。
超高次元のバトルを目の当たりにし、テレビやスマホで観戦した日本のファンからはSNSやネット上に書き込みが殺到。「めっちゃオモロかった！」「スピードとフィジカルの次元が違うわ」「日本やっぱくじ運悪かったんだな」「ブラジルよりモロッコの方がよかったとかないわ」「どう考えても組み合わせがおかしい」「モロッコがバカ強くて草」「ＰＫ戦までエンターテインメントでした」「日本対モロッコ戦も面白かったかもね」「ここで当たるのもったいない２チームだよ」「日本と引き分けたオランダと同じ？」「まだまだ世界の壁は高い」「日本はまだまだって感じするわ」「どっちももっと観たいから負けないでほしいよ」などなど、熱いコメントが続出している。
ラウンド32はここまで４試合連続で大接戦。カナダ、パラグアイ、モロッコ、そして日本を下したブラジルがそれぞれベスト16に駒を進めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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モロッコがペースを握りながらゲームを進めるなか、オランダは72分に一気呵成のカウンターからガクポが先制点を奪取。その後は鉄壁のブロックを敷いて逃げ切りを図った。
それでも悲願の初優勝を狙うモロッコは、90分＋１分の土壇場で同点に追いつく。左サイドからのピンポイントクロスをディオプが豪快ヘッドで合わせて、モロッコサポーターに歓喜をもたらした。
超高次元のバトルを目の当たりにし、テレビやスマホで観戦した日本のファンからはSNSやネット上に書き込みが殺到。「めっちゃオモロかった！」「スピードとフィジカルの次元が違うわ」「日本やっぱくじ運悪かったんだな」「ブラジルよりモロッコの方がよかったとかないわ」「どう考えても組み合わせがおかしい」「モロッコがバカ強くて草」「ＰＫ戦までエンターテインメントでした」「日本対モロッコ戦も面白かったかもね」「ここで当たるのもったいない２チームだよ」「日本と引き分けたオランダと同じ？」「まだまだ世界の壁は高い」「日本はまだまだって感じするわ」「どっちももっと観たいから負けないでほしいよ」などなど、熱いコメントが続出している。
ラウンド32はここまで４試合連続で大接戦。カナダ、パラグアイ、モロッコ、そして日本を下したブラジルがそれぞれベスト16に駒を進めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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