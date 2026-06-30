お茶の甘味と香りを比べる体験型カフェ！ テックリンク「Re:Route CAFE 自由が丘」

記事ポイント テックリンク「Re:Route CAFE 自由が丘」開業日本茶4種のオリジナルスイーツ登場温度で味と香りが変わる「茶温覚」提案 テックリンク「Re:Route CAFE 自由が丘」開業日本茶4種のオリジナルスイーツ登場温度で味と香りが変わる「茶温覚」提案

テックリンクが、自由が丘に体験型日本茶カフェ「Re:Route CAFE 自由が丘」をオープンしました。

日本茶を「食べる・飲む・体験する」をコンセプトに、お茶を使用したオリジナルスイーツ、日本茶の飲み比べ体験、ほうじ茶焙煎体験などを通じて、日本茶の新しい楽しみ方を提案するカフェです。

テックリンク「Re:Route CAFE 自由が丘」

グランドオープン：2026年6月17日(水)店舗名（Re）：RouteCAFE自由が丘所在地：東京都目黒区自由ヶ丘1-5-10 B1Fコンセプト：「お茶を食べる・飲む・体験する」営業時間：11:00〜17:00(L.O 16:00)定休日：日曜日運営会社：テックリンク

「Re:Route CAFE 自由が丘」は、日本茶を「飲む」だけではなく、「食べる」「体験する」楽しみ方まで広げる体験型日本茶カフェです。

お茶を使用したオリジナルスイーツ、日本茶の飲み比べ体験、ほうじ茶焙煎体験などを通じて、日本茶文化と現代のライフスタイルを結びつけます。

心理カウンセラー監修のもと、「少し立ち止まり、自分と向き合う時間」をテーマにした空間です。

お茶を食べるオリジナルスイーツ

抹茶、煎茶、ほうじ茶、和紅茶を使用したオリジナルスイーツが用意されています。

代表メニューには、「お茶のオールスター(お茶づくし)」「お茶の盆栽(パフェ)」「お茶の苔ガーデン(ケーキ)」「お茶のテリーヌ」などがあります。

お茶の甘味、渋味、旨味、香りを、スイーツとして味わえるメニュー形です。

温度で味わいを比べる日本茶体験

日本茶メニュー：煎茶、玉露、ほうじ茶、抹茶、和紅茶など温度の目安：煎茶は70℃、玉露は50℃楽しみ方：温度によって変化する甘味、渋味、旨味、香りを体験

日本茶メニューでは、煎茶、玉露、ほうじ茶、抹茶、和紅茶など、日本茶本来の魅力を味わえます。

同じ茶葉でも、温度によって甘味、渋味、旨味、香りは大きく変化するものです。

温度を変えながら香りを感じ、味わいを比べることで、その日の気分や体調に合う一杯を見つけられます。

独自の楽しみ方「茶温覚」

「Re:Route CAFE 自由が丘」では、温度によって変化するお茶の甘味、渋味、旨味、香りを五感で楽しむ体験を「茶温覚(さおんかく)」と呼んでいます。

一般的な温度の目安だけではなく、同じ茶葉の変化を感じながら味わえる考え方です。

香り、温度、味わい、余韻を通じて、日本茶を体験として楽しめます。

日本茶そのものを体験するメニュー

実施内容：ほうじ茶飲み比べ体験実施内容：茶ノ木飲み比べ体験今後開催予定：ほうじ茶焙煎体験今後開催予定：練り菓子づくり体験

飲食だけではなく、日本茶そのものを体験できるメニューも用意されています。

ほうじ茶飲み比べ体験や茶ノ木飲み比べ体験では、茶葉や加工方法による味わいの違いに触れられます。

今後は、ほうじ茶焙煎体験や練り菓子づくり体験なども順次開催予定です。

心理カウンセラー監修の空間

空間設計、体験設計、接客方針は、心理カウンセラーが監修しています。

香り、温度、味わい、余韻を大切にしながら、忙しい日常の中で「少し立ち止まり、自分と向き合う時間」をテーマにしています。

日本茶を通じて、心理学、日本文化、ITを融合した新しい体験価値を目指すカフェです。

「Re:Route CAFE 自由が丘」では、お茶を使ったスイーツと日本茶の飲み比べを通じて、甘味、渋味、旨味、香りの変化に触れられます。

飲食と体験を組み合わせた空間で、日本茶の奥深さを味わえるカフェです。

テックリンク「Re:Route CAFE 自由が丘」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Re:Route CAFE 自由が丘」はいつオープンしましたか？

A. 「Re:Route CAFE 自由が丘」は、2026年6月17日(水)に自由が丘でグランドオープンしました。

Q. どのようなお茶のメニューがありますか？

A. 煎茶、玉露、ほうじ茶、抹茶、和紅茶など、日本茶本来の魅力を味わえるメニューが用意されています。

Q. 「茶温覚」とは何ですか？

A. 同じ茶葉でも温度によって変化する甘味、渋味、旨味、香りを、五感で感じながら楽しむ体験のことです。

Q. 体験メニューには何がありますか？

A. ほうじ茶飲み比べ体験、茶ノ木飲み比べ体験があり、今後はほうじ茶焙煎体験や練り菓子づくり体験も順次開催予定です。

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