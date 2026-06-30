スポーツ・治療現場に対応！ インディバ「CT/ATシリーズ」

記事ポイント 医療機器承認番号を取得したインディバCT/ATシリーズが2026年5月18日発売コンパクト設計でスポーツ帯同や遠征先での使用にも対応7月26日に京王プラザホテルで医療有資格者向け無料ローンチイベント開催 医療機器承認番号を取得したインディバCT/ATシリーズが2026年5月18日発売コンパクト設計でスポーツ帯同や遠征先での使用にも対応7月26日に京王プラザホテルで医療有資格者向け無料ローンチイベント開催

インディバ・ジャパンは、医療機器承認番号を取得したスポーツ・治療分野専用の高周波機器「インディバ® Sports&Rehabilitation CT/ATシリーズ」を2026年5月18日に発売しました。

同シリーズのローンチイベントが2026年7月26日（日）、東京・新宿の京王プラザホテルで開催されます。

インディバ「CT/ATシリーズ」

製品名：インディバ® Sports&Rehabilitation CT/ATシリーズ発売日：2026年5月18日承認番号：30800BZX00138000（管理医療機器・特定保守管理医療機器 クラスII）導入対象：整形外科、リハビリ施設、鍼灸院、接骨院、スポーツ関連施設、大学・研究機関

INDIBAはスペイン・バルセロナに本社を置く医療機器メーカーで、448kHzという固有周波数による高周波温熱技術の国際特許を取得しています。

ヨーロッパではスポーツ医学・外科術後回復の分野で30年以上の医療実績を持ち、日本国内でもプロスポーツチームをはじめ、整形外科・リハビリテーション・鍼灸・接骨院など幅広い治療現場で使われています。

CT/ATシリーズの主な特徴

CT/ATシリーズは、厳格な電気的・医学的試験をクリアしており、急性・亜急性・慢性疾患すべてに安定したエネルギー供給ができます。

INDIBA独自の高度な接触検知システムを備え、安全性と使いやすさを両立した施術環境を整えています。

手・手首・足などの小さな関節を含むあらゆる部位に対応する豊富な電極が用意されており、整形外科からスポーツ現場まで幅広い施術ニーズに応えます。

施術時に痛みがなく組織損傷のリスクも抑えられるため、患者は安心して継続的な施術を受けることができます。

初回施術から効果を実感しやすく、患者の満足度向上と施術継続につながります。

コンパクト設計による高い機動性

CT/ATシリーズはコンパクト設計により持ち運びが容易で、スポーツチームへの帯同や遠征先など、さまざまな現場で柔軟に使用できます。

施術品質を維持しながら高い機動力を発揮するため、院内だけでなくアウェー会場や合宿地でも同じ施術水準を保てます。

ローンチイベントの概要

日時：2026年7月26日（日）13:00〜16:15（開場12:30）会場：京王プラザホテル 新宿 南館4階「錦 NISHIKI」参加費：無料（事前予約制、申込締切：7月17日（金））対象：医師／理学療法士／柔道整復師／鍼灸師／あん摩・マッサージ・指圧師／アスレチックトレーナー（日本スポーツ協会・NATA-ATC）ほか

インディバ・スペインの最高営業責任者と国際臨床トレーナーが登壇し、インディバ・ジャパンのインストラクターとのコラボデモンストレーションが行われます。

イベント後半には商談・体験会の時間が設けられており、CT/ATシリーズの施術を実際に体験できます。

参加希望者は7月17日（金）までの事前予約が必要です。

CT/ATシリーズは、ヨーロッパで長年実績を積んだINDIBAの技術を、医療機器承認番号とともに国内市場へ届ける最新モデルです。

スポーツ帯同から院内リハビリまで一台で対応できる機動力と豊富な電極の組み合わせが、現場の施術者に幅広い選択肢をもたらします。

インディバ「CT/ATシリーズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. CT/ATシリーズの医療機器承認番号は何ですか？

A. 管理医療機器・特定保守管理医療機器クラスIIとして、医療機器承認番号30800BZX00138000を取得しています。

Q. ローンチイベントへの参加対象者は誰ですか？

A. 医師、理学療法士、柔道整復師、鍼灸師、あん摩・マッサージ・指圧師、アスレチックトレーナー（日本スポーツ協会・NATA-ATC）などの有資格者が対象です。

Q. イベントの申込締切はいつですか？

A. 2026年7月17日（金）までに事前予約が必要です。参加費は無料で、会場は京王プラザホテル新宿 南館4階「錦 NISHIKI」です。

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