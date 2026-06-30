女優の大路恵美（50）が29日、自身のインスタグラムを更新。フジテレビの大ヒットドラマ「ひとつ屋根の下」の“きょうだい”再会ショットを披露した。

「テレ東音楽祭 この音楽祭では多くの再会をいただきました」とオフショットを公開。「何十年ぶりでしょう？小雪姉ちゃんこと酒井法子さん そしてカズ兄こといしだ壱成さん 久々に3人揃いまして」と酒井法子、いしだ壱成とのスリーショットを投稿した。

「このポーズをしてみました 変わらず可愛いすぎる小雪姉ちゃん そして歌手の酒井法子さんの生歌が聴けた 貴重な機会になりました いっせいさんの歌も」とつづった。

93年にフジテレビ系で放送された月9ドラマで、江口洋介演じる一家の長男が、さまざまな事情でバラバラになった兄弟たちを再び集めてひとつ屋根の下で共同生活を始める物語。平均視聴率28・4％と大ヒット。97年にはパート2も放送された。大路は次女の末っ子・小梅を演じていた。

この投稿に、ファンからは「豪華なメンバーばかり」「懐かしいメンバー勢ぞろいですね」「懐かしいポーズですねぇ」「最高に胸熱」「私の青春時代 柏木家のショットうれしいです」「素敵なスリーショット」「最高の３人です」「後は、あんちゃんとチィ兄ちゃんと史也だね 待ってます」「最高なお写真」などのコメントが集まっている。