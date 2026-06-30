「Lenovo Tab Plus Gen 2」

レノボ・ジャパンは、JBL製の9ユニットスピーカーシステムを採用した12.1型Androidタブレット「Lenovo Tab Plus Gen 2」を、7月3日に発売する。価格はオープンで、直販価格は74,800円前後。

「映像や音楽コンテンツをより快適に楽しむために設計されたエンターテインメント向け」を謳うAndroidタブレットで、12.1型/2.5KのLCDディスプレイを採用する。リフレッシュレートは120Hz、最大輝度は800nits。HDR10やDolby Visionに対応する。

スピーカーはいずれもJBL製で、本体側面に4基のツイーター、背面に3基のウーファーと2基のパッシブラジエーターを搭載し、迫力の低音からクリアな高音までカバーする。Dolby Audioに対応。

Bluetoothスピーカーモードを備えており、スマートフォンとBluetooth接続すれば、タブレットをワイヤレススピーカーとして使うこともできる。

本体背面には、360度回転する金属製キックスタンドを備える。回転時はクリック感があり、横置き、縦置きをスムーズに切り替えられる。チルト角は無段階で、動画視聴や読書、ビデオ通話など、利用シーンに応じて最適なポジションに設定できる。

動画にリアルタイムで字幕を表示するAI字幕機能を搭載。40以上の言語に対応し、海外の映像コンテンツを日本語字幕付きで楽しめる。なお、同機能を無料で使えるのは1日2時間までで、制限を超える場合は別途、アプリ内課金が必要。

プロセッサーは「MediaTek Dimensity 7400プロセッサー」で、メモリ容量は8GB、ストレージ容量は256GB。最大2TBまで対応したmicroSDカードスロットを備える。OSはAndroid 16。

内蔵バッテリーは10,200mAhで、45W急速充電に対応。製品に45W ACアダプターが付属する。カメラはフロントが800万画素、リアが1,300万画素。USB2.0対応のUSB-Cポートを備える。

別売りアクセサリーとして、タッチペン「Lenovo Tab Pen Plus」に対応。4,096段階の筆圧検知やパームリジェクション、傾き検知、Bluetooth自動ペアリングのほか、紛失防止アラートも内蔵し、万が一の置き忘れも防ぐという。

外形寸法は181.1×278.8×6.8mm(縦×横×厚み)、重さは約775g。本体カラーはセレスティアルホワイト。

別売りアクセサリーとしてタッチペン「Lenovo Tab Pen Plus」ストラップ付きブリーフケースを用意する