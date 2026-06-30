希望が丘高DF中川款斗、27年1月の宮崎加入が内定「応援してくださったすべての皆様に感謝しています」
テゲバジャーロ宮崎は30日、希望が丘高DF中川款斗の27年1月からの加入内定を発表した。
中川はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
「この度、テゲバジャーロ宮崎に加入することになりました。中川款斗です。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手を、テゲバジャーロ宮崎でスタートできることを大変うれしく思います。希望が丘高校での西川監督と出会いは、私の未来を大きく変えてくれました。中学時代、試合に出られなかった私にポジション変更を提案し、能力を開花させてくれた事には感謝しかありません!これまで支えてくださった指導者の方々、チームメイト、そして何より、いつも近くで応援してくれた家族の協力なくしては、この夢を手にすることはできないと実感しています。応援してくださったすべての皆様に感謝しています。初心を忘れず、一日でも早くピッチに立ってチームに貢献できるように頑張ります。自覚と責任を持ち、皆様に応援される選手になります!どうぞよろしくお願いいたします。」
以下、クラブ発表プロフィール
●DF中川款斗
(なかがわ・まさと)
■生年月日
2008年12月30日
■出身地
福岡県
■身長/体重
184cm/69kg
■経歴
久留米アザレアUー12-久留米アザレアUー15-希望が丘高
中川はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
「この度、テゲバジャーロ宮崎に加入することになりました。中川款斗です。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手を、テゲバジャーロ宮崎でスタートできることを大変うれしく思います。希望が丘高校での西川監督と出会いは、私の未来を大きく変えてくれました。中学時代、試合に出られなかった私にポジション変更を提案し、能力を開花させてくれた事には感謝しかありません!これまで支えてくださった指導者の方々、チームメイト、そして何より、いつも近くで応援してくれた家族の協力なくしては、この夢を手にすることはできないと実感しています。応援してくださったすべての皆様に感謝しています。初心を忘れず、一日でも早くピッチに立ってチームに貢献できるように頑張ります。自覚と責任を持ち、皆様に応援される選手になります!どうぞよろしくお願いいたします。」
以下、クラブ発表プロフィール
●DF中川款斗
(なかがわ・まさと)
■生年月日
2008年12月30日
■出身地
福岡県
■身長/体重
184cm/69kg
■経歴
久留米アザレアUー12-久留米アザレアUー15-希望が丘高