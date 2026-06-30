7月17日～ 料金改定予定

シネマサンシャイングループは、7月17日より鑑賞料金の改定を実施する。

今回の価格改定は昨今の社会経済情勢の変化を受けたもので、運営の効率化やコスト削減に努め、現行価格の維持に尽力していたものの、値上げが実施される形となった。画一的な料金体系の見直しも行なわれ、各エリアの市場環境や各劇場のシアター設備等を考慮し劇場によって異なる料金になる。

全16館の劇場が対象で「グランドシネマサンシャイン 池袋」はこれまで一般が2,000円だったところ2,200円に200円の値上げ。大学生や高校生、スペシャルシートなども100円の値上げとなる。他の劇場についても券種によって値上げが実施されているものの、一般など価格を据え置きとする劇場もある。

□「鑑賞料金改定のお知らせ【7/17～】」のページ

対象劇場 （全16館）

・グランドシネマサンシャイン池袋

・シネマサンシャイン全14館（平和島、ユーカリが丘、三郷、土浦、ららぽーと沼津、かほく、大和郡山、下関、衣山、重信、エミフルMASAKI、北島、飯塚、姶良）

・ディノスシネマズ苫小牧

※ディノスシネマズ室蘭につきましては、現行料金からの変更はございません。

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