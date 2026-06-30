30日（火）は貴重な洗濯チャンスも午後は天気の急変注意。鹿児島県は土砂災害に厳重警戒。

【30日（火）の天気】

梅雨前線は九州南部〜本州の南に停滞しています。九州南部では断続的に雨が強まり、九州北部や四国でもくもりや雨となっています。午後も、鹿児島県では雷を伴って非常に激しく降るおそれがあります。これまでの大雨で地盤の緩んでいるところがあり、土砂災害に厳重な警戒が必要です。一方、そのほかの各地は梅雨の晴れ間が広がり、気温も上がっています。ただ、午後は大気の状態が不安定で、山沿いを中心ににわか雨や雷雨がありそうです。特に関東北部や北陸、東北南部の山沿いでは激しい雷雨になるおそれがあります。洗濯物は早めに取り込むようにしましょう。

【予想最高気温】（前日差）

北日本と沖縄では真夏並みの暑さ。東日本や西日本では蒸し暑くなるため、熱中症のリスクが高まりそうです。

札幌 26℃（＋5）

仙台 27℃（＋1）

新潟 27℃（＋1）

東京 29℃（＋2）

名古屋 30℃（-1）

大阪 31℃（-1）

広島 30℃（-1）

高知 28℃（-2）

福岡 29℃（＋1）

那覇 33℃（＋2）

【週間予報】

■西日本・沖縄

7月1日（水）は広く雨となるでしょう。九州では激しく降る予想で、3日（金）にかけて警報級の大雨になるおそれがあります。その後も各地で雨の日が多く、洗濯物はしばらく部屋干しとなりそうです。土日もお出かけには傘が必要で、5日は本降りになる見込みです。最高気温は30℃前後で蒸し暑さが続くでしょう。梅雨明けした沖縄は晴れて真夏の暑さが続きそうです。

■北日本・東日本7月1日（水）も晴れるところが多く、関東も薄日が差して蒸し暑さが続きそうです。2日（木）〜3日（金）は東日本や東北南部で雨が降るでしょう。関東や東海は2日（木）、東北南部は3日（金）に雨脚が強まる予想です。土日も雲が多く、梅雨らしいムシムシとした空気になるでしょう。北海道は晴れる日が多く、真夏の暑さが続く見込みです。