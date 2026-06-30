「M!LK」でアクロバットがすごいと思うメンバーランキング！ 2位「佐野勇斗」、ではダントツ1位は？
「MUSIC AWARDS JAPAN」で5冠を達成し、大きな話題を集めた5人組ボーイズグループ「M!LK」。歌やダンスだけでなく、アクロバットを取り入れた迫力あるステージも見どころです。
All About ニュース編集部は6月9日、全国10〜70代の男女300人を対象に「M!LK」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「M!LKでアクロバットがすごいと思うメンバー」ランキングを紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、佐野勇斗さんです。運動神経が良く、ライブでバク転を披露するなどアクロバティックなパフォーマンスも魅力の1つ。Amazon Originalドラマ『僕の愛しい妖怪ガールフレンド』（2024年）では、迫力あるアクションシーンもこなしています。
6月5日には、中日対西武戦で2年連続となるセレモニアルピッチを務めた佐野さん。ファースト寄りに大暴投してしまったものの、球速113kmを記録し、抜群の運動神経を見せつけました。
回答者からは「迫力があってかっこいいから」（20代女性／栃木県）、「身体能力が高く、難度の高い動きも安定してこなすから」（20代女性／長崎県）、「俳優としてそういうシーンを見たような気がするから」（40代女性／兵庫県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、塩崎太智（※崎はたつさき）さんです。メンバーカラーは「サファイアブルー」で、グループの盛り上げ隊長。器械体操の経験者でアクロバットが特技とだけあって、ライブではバク宙など圧巻のパフォーマンスを披露しています。
持ち前の運動神経を生かして、過去には『最強スポーツ男子頂上決戦』や『SASUKE』（ともにTBS系）などのスポーツ番組でも活躍。また、4月7日放送の『相席食堂』（ABCテレビ）では、水の入ったバケツに逆立ちして突っ込むなど、バラエティー番組でもアクロバティックな爪痕を残しています。
回答コメントでは「身体能力がとても高く、周りのことを楽しませるエンターテイナーだと思います」（30代女性／福岡県）、「以前ライブ映像でアクロバットを披露しているのを見たから」（20代女性／茨城県）、「運動神経がよすぎてバク転しても体がブレていない。運動神経がよすぎる」（30代女性／山口県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は6月9日、全国10〜70代の男女300人を対象に「M!LK」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「M!LKでアクロバットがすごいと思うメンバー」ランキングを紹介します！
2位：佐野勇斗／76票
2位にランクインしたのは、佐野勇斗さんです。運動神経が良く、ライブでバク転を披露するなどアクロバティックなパフォーマンスも魅力の1つ。Amazon Originalドラマ『僕の愛しい妖怪ガールフレンド』（2024年）では、迫力あるアクションシーンもこなしています。
6月5日には、中日対西武戦で2年連続となるセレモニアルピッチを務めた佐野さん。ファースト寄りに大暴投してしまったものの、球速113kmを記録し、抜群の運動神経を見せつけました。
回答者からは「迫力があってかっこいいから」（20代女性／栃木県）、「身体能力が高く、難度の高い動きも安定してこなすから」（20代女性／長崎県）、「俳優としてそういうシーンを見たような気がするから」（40代女性／兵庫県）といったコメントが寄せられています。
1位：塩崎太智／167票
1位にランクインしたのは、塩崎太智（※崎はたつさき）さんです。メンバーカラーは「サファイアブルー」で、グループの盛り上げ隊長。器械体操の経験者でアクロバットが特技とだけあって、ライブではバク宙など圧巻のパフォーマンスを披露しています。
持ち前の運動神経を生かして、過去には『最強スポーツ男子頂上決戦』や『SASUKE』（ともにTBS系）などのスポーツ番組でも活躍。また、4月7日放送の『相席食堂』（ABCテレビ）では、水の入ったバケツに逆立ちして突っ込むなど、バラエティー番組でもアクロバティックな爪痕を残しています。
回答コメントでは「身体能力がとても高く、周りのことを楽しませるエンターテイナーだと思います」（30代女性／福岡県）、「以前ライブ映像でアクロバットを披露しているのを見たから」（20代女性／茨城県）、「運動神経がよすぎてバク転しても体がブレていない。運動神経がよすぎる」（30代女性／山口県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)