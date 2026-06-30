◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同６位のブラジルに、後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗戦した。１次リーグ第３戦のスウェーデン戦で５大会連続出場を果たしたＤＦ長友佑都はこの日は出番はなかったが、ベンチから鼓舞し続けた。

試合後、長友は「後輩たちはめちゃくちゃ頑張ってくれた」と誇ったうえで「こんないいチームをベスト３２で終わらせてしまったというのは最年長として、ベテランとしても責任を感じます。僕は称賛に値しないです。僕は批判をされるべきだと思うし、僕はそれを受け止めるべきだなと思っています」と責任を負った。また今後の去就については「ビジョンは白紙」とし、「もうビジョンはないです。（現役引退）も、含めてですね、全部もうビジョンは白紙というか。全くないので。（時間をかけて）自分がどうするのかは考えたいです」と語るにとどめた。

現地で観戦した妻でタレントの平愛梨とハグするシーンも見られた。その様子にネットは「平愛梨もおつかれさん」「逆転負けしちゃったけど、今長友パパを応援しに来てる子供達と平愛梨ママの流れてきた写真見たら泣けてきた」「長友アウェーユニなのもいい」などの感想を寄せた。