【W杯2026】「映っていましたよー！」元NHK・中川安奈、現地観戦で中継に映り込み反響「可愛い〜」
元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が27日、自身のインスタグラムを更新。「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」日本対ブラジル戦を現地観戦したことを報告し、熱気あふれる様子を公開した。
【写真・動画】中継に映り込み！ブラジル戦を現地観戦した中川安奈
中川は「悔しかった！そしてとっても感動した!!記したいことがたくさんありすぎて全部メモに残してあるのですが、とりいそぎ」と熱戦を振り返り、盛り上がりを見せるスタジアムの中や外で撮影されたユニフォーム姿のショットや動画を披露している。
さらに「試合後にラインを見たら少しだけ国際映像に写っていたみたいで、現地の友人たちと盛り上がったり笑（フォロワーの方々もお知らせありがとうございました）」と、自身が映し出されたことを明かしていた。
続けて「帰り際にインタビューを受けたり 興奮して内容は覚えていませんが、試合中や前後でまたなんちゃってリポート動画も撮ったので機会があったらアップします！笑」と、現地の興奮を伝える動画のアップを予告している。
最後は「ありがとう日本代表 これからも共闘します 4年後もまた必ず応援しに行きたい!!」と、日本代表への感謝と、4年後のワールドカップへの意欲をつづった。
コメント欄には「素晴らしい試合でしたね」「めっちゃくちゃ可愛い〜」「映っていましたよー！」「チラっとに気がついた」「NHKの放送に映ってましたね」「羨ましすぎる」などの反響が集まっている。
【写真・動画】中継に映り込み！ブラジル戦を現地観戦した中川安奈
中川は「悔しかった！そしてとっても感動した!!記したいことがたくさんありすぎて全部メモに残してあるのですが、とりいそぎ」と熱戦を振り返り、盛り上がりを見せるスタジアムの中や外で撮影されたユニフォーム姿のショットや動画を披露している。
続けて「帰り際にインタビューを受けたり 興奮して内容は覚えていませんが、試合中や前後でまたなんちゃってリポート動画も撮ったので機会があったらアップします！笑」と、現地の興奮を伝える動画のアップを予告している。
最後は「ありがとう日本代表 これからも共闘します 4年後もまた必ず応援しに行きたい!!」と、日本代表への感謝と、4年後のワールドカップへの意欲をつづった。
コメント欄には「素晴らしい試合でしたね」「めっちゃくちゃ可愛い〜」「映っていましたよー！」「チラっとに気がついた」「NHKの放送に映ってましたね」「羨ましすぎる」などの反響が集まっている。