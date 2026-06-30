6月30日に行われたFIFAワールドカップ決勝トーナメント1回戦・日本対ブラジル戦で、佐野海舟(25)が先制ゴールをマーク。強豪ブラジル相手に決めた一撃に、ネットは大盛り上がりとなった。

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佐野は前半29分、ボールを奪うと自らドリブルで持ち上がり、右足のミドルシュートをゴールへ突き刺して先制点を奪取した。この鮮やかなゴールに、深夜に中継を見守っていたファンからは「ゴールきたぁぁぁぁ」「ヤバ！！！」と歓喜の声が相次いだ。

さらに、NHK BSの中継で解説を務めた本田圭佑（40）は、このゴールについて「1にワオ！2にワオ！！3にワオ！！」と絶賛。この独特な表現には「センスありすぎます」「流行るかな」といった反応が寄せられ、新たな“名言”として注目を集めている。

日本は前半を1－0で折り返したものの、後半10分に同点に追いつかれ、後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて1－2で敗戦。ベスト32で大会を去ることとなった。

【画像】ゴール喜ぶ佐野 日本―ブラジル

佐野の一撃に、ネット上には「佐野海舟がバケモンだということはわかった」「日本の成長を感じました！」「こんな素晴らしいハーフカウンターは珍しい」「これぞ日本サッカーの底力」「マンマミーアーー！！！」「ブラジル相手に先制は熱すぎます！」「素晴らしすぎる超絶スーパーゴール！」「大声で叫びました」「騒ぎすぎてマンションから苦情が来そう」「ドキドキ止まらない」「エグいって！」「マジで神すぎる！！」「この景色をずっと待ってた！！」「歴史的な一撃！」「鳥肌立ったわ」など多くの反響が寄せられた。