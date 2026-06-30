申し込み不要でご参加いただけます！ 日能研関西「ネクサス」「読み書きラボ」

記事ポイント 日能研関西が「ネクサス」と「読み書きラボ」で夏期講習を開講します。「ネクサス」は小学1・2年生向けに、西宮北口と岡本で同一内容の実施です。「読み書きラボ：ことばの学校」では、読書感想文の完成から添削まで扱います。 日能研関西が「ネクサス」と「読み書きラボ」で夏期講習を開講します。「ネクサス」は小学1・2年生向けに、西宮北口と岡本で同一内容の実施です。「読み書きラボ：ことばの学校」では、読書感想文の完成から添削まで扱います。

日能研関西は、2026年7月下旬から8月下旬にかけて、小学1・2年生向け少人数制コース「ネクサス」と文章力育成講座「読み書きラボ：ことばの学校」で夏期講習を開講予定です。

低学年からの学ぶ姿勢や考える力、夏休みの読書感想文につながる読む力・書く力を育む講座です。

日能研関西「ネクサス」「読み書きラボ」

開講時期：2026年7月下旬から8月下旬主な講座：「ネクサス」「読み書きラボ：ことばの学校」対象：「ネクサス」は小学1・2年生向け主な内容：夏期講習、読書感想文講座、オンラインイブニングセミナー

日能研関西の新規事業として展開されている「ネクサス」と「読み書きラボ：ことばの学校」で、夏休みに合わせた講座が開講されます。

「ネクサス」では、低学年のうちから学ぶ姿勢や考える力を育てる夏期講習を実施します。

「読み書きラボ：ことばの学校」では、読書から作文完成、添削までをサポートする「読書感想文講座」が用意されています。

小学1・2年生が少人数で学ぶ「ネクサス」

会場：西宮北口駅第2教室・岡本校西宮北口の日程：2026年7/23(木)・7/27(月)・7/30(木)・8/3(月)・8/6(木)岡本の日程：2026年7/24(金)・7/28(火)・7/31(金)・8/4(火)・8/7(金)時間：各10：00-12：00会費：22,000円(税込)

「ネクサス」は、現在、西宮北口・岡本の2校舎で開講している小学1・2年生向け少人数制コースです。

夏期講習では、現在通塾されていない子どもでも参加しやすい特別カリキュラムを用意し、1学期に学習した重要単元の定着を図ります。

西宮北口会場と岡本会場は、どちらも同一内容で実施されます。

読書感想文の完成まで扱う「読み書きラボ：ことばの学校」

日程：開催日程期間中(7/22〜8/28)に1コマ50分の枠を選択受講枠：4コマもしくは6コマ会場：日能研西宮北口駅第2教室会費：4コマ(600字もしくは800字コース)9,680円(税込)会費：6コマ(1200字コース)14,520円(税込)

「ことばの学校」では、速聴読アプリによる読み聞かせと実際の書籍、読書ワークを組み合わせながら、読解力と語彙力を育てる学習を行っています。

夏期講習として開講する「読書感想文講座」では、1冊の本を読み、感想を整理しながら読書感想文を完成させるまでをサポートします。

完成した作文には、プロ講師による添削指導も実施されます。

読書と入試をつなぐオンラインイブニングセミナー

名称：「夏休み直前！入試につながる読書とは？」日時：7月11日(土)19：30より約40分会場：Zoomにてオンライン配信録画配信：後日の録画配信はございませんミーティングID：917 0732 6578パスコード：903430

「読み書きラボ：ことばの学校」では、夏期講習としてオンラインイブニングセミナー「夏休み直前！入試につながる読書とは？」も開催されます。

出題される素材文の傾向、中学受験における読書の役割、本講座の内容について紹介されるセミナーです。

申し込み不要で参加できます。

小学生向け英語講座「ミライングリッシュ」

実施会場：西宮北口駅第2教室・西宮北口駅ビル校目標：英検5級から3級レベル対象：小学生のみ

日能研関西では、河合塾グループの日米英語学院との共同事業として、「ミライングリッシュ」の名称で「英会話コース」と「英検対策コース」を開講しています。

英検5級から3級レベルを目標に、小学生のみを対象とした少人数制講座として実施されています。

英語力の向上だけでなく、中学受験の学習との両立を図れる点も特徴です。

作文を通じて伝える力を育てる「表現力講座」

講座名：読み書きラボ「表現力講座」

読み書きラボ「表現力講座」は、考えを書き出し、整理し、ひとつの文章としてまとめる力を養う講座です。

中学受験では国語だけでなく、さまざまな教科で自分の考えを文章で表現する力が求められます。

体験授業では、作文を完成させるところまで取り組みます。

少人数制の学び、読書感想文の完成、英会話・英検対策、作文作成まで、夏休みの学習に合わせた講座がそろっています。

読む力・書く力・考える力を、講座ごとの内容に沿って育てられます。

日能研関西「ネクサス」「読み書きラボ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 日能研関西の夏期講習はいつ開講されますか？

A. 2026年7月下旬から8月下旬にかけて、「ネクサス」と「読み書きラボ：ことばの学校」で夏期講習が開講されます。

Q. 「ネクサス」の夏期講習はどこで実施されますか？

A. 会場は西宮北口駅第2教室と岡本校です。

西宮北口会場・岡本会場ともに同一内容で実施されます。

Q. 「読み書きラボ：ことばの学校」の読書感想文講座では何をしますか？

A. 1冊の本を読み、感想を整理しながら読書感想文を完成させます。

完成した作文にはプロ講師による添削指導も実施されます。

Q. オンラインイブニングセミナーは申し込みが必要ですか？

A. 「夏休み直前！入試につながる読書とは？」は、申し込み不要で参加できます。

Zoomにてオンライン配信され、後日の録画配信はございません。

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