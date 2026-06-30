北斗晶、おすすめの素麺の食べ方を紹介「ヤバいくらい美味しい」

タレントの北斗晶が29日に自身のアメブロを更新。夏におすすめの素麺の食べ方を紹介した。

この日、北斗は「この季節がやってきましたね〜！蒸し蒸しした日にはピッタリです」と切り出し、毎年ネットで注文しているというお気に入りの素麺を公開。「とにかく喉越しが全く違って、一口食べたらその違いがわかります」と絶賛した。

続けて「我が家の素麺は…素麺だけでお腹いっぱいになっちゃうのを避けるため、野菜を一杯下に敷きます」と、野菜の上に素麺を盛り付けた写真を公開。「見た目も綺麗だし、野菜もたっぷりとれるのでこのやり方、おすすめです」とつづった。

さらに「この暑い時期に1番のおすすめは〜絶対にこれ！！」と「柿の種のオイル漬け」を紹介。「食べるラー油なんだけど、なんと柿の種が入ってて…素麺を食べる時にちょっと入れるとね…カリカリ、カリカリ ヤバいくらい美味しい」と力説し「是非、皆さんに食べてもらいたい」とコメントした。

最後に「冷奴に乗せたり冷製パスタとかでも美味しい」と他の食べ方も提案し「食べ方を色々チャレンジしてみてね〜！！」と呼びかけ、ブログを締めくくった。