Mrs. GREEN APPLE、“圧巻スケール”で撮影 眼鏡市場サングラス新CM、楽曲は「青と夏」
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が、メガネトップの新TVCM『眼鏡市場「空景色」篇』に出演。7月3日より全国で放映される。
【動画】ミセス「眼鏡市場」サングラス新CM、撮影メイキング
同日より販売開始となる「SPFグラス（エスピーエフグラス）」の新CM。紫外線のダメージから目をガードする新しい発想のサングラスで、UV99.9％カットに加え、SPF50+/PA++++に相当する効果が確認されたSPFグラスが、紫外線から肌と目をガードする。「まぶしい世界を、もっと、ありのままで愛せるように」と呼びかける。
TVCMは、「SPFグラス」をかけた3人が歩くシーンからスタート。美しい景色に感嘆する藤澤、空に向かって手を伸ばす若井と大森。3人が再会してハイタッチをするシーンは、青空が地面に反射する圧巻のスケールとなっている。
Mrs. GREEN APPLE によるCMソング「青と夏」とともに、「太陽は僕らの味方だ。」というメッセージを届ける。
CMは大迫力のビジョンスクリーンが設置されたスタジオで撮影。雄大に広がる青空をバックに、3人が再会するシーンでは、若井の天然な一面が炸裂し、大森のツッコミに3人が爆笑。個人のシーンでは、超至近距離までレンズが接近し、空を見上げる3人の魅力が溢れた内容となっている。
■メンバー着用の商品
●大森元貴
MUV-L201 LGR 9900円（税込）
ベーシックなウェリントンシェイプに、顔なじみの良いサイズバランスを組み合わせたユニセックスモデル。程よいレンズサイズで掛けやすく、年代やスタイルを問わず幅広く活躍する一本に仕上げた。
●若井滉斗
MUV-L203 LBR 9900円（税込）
丸みのあるボストンシェイプがやわらかな印象を演出する、掛けやすいデザインのモデル。主張しすぎないバランスの良いフォルムで、カジュアルからきれいめまで幅広いファッションに自然に馴染む。
●藤澤涼架
MUV-M002 GR 9900円（税込）
丸みを持たせたヘキサゴン風のウェリントンシェイプが、個性と掛けやすさを両立したモデル。顔なじみの良いサイズ感でフィットしやすく、すっきりと洗練された印象を演出する。
【動画】ミセス「眼鏡市場」サングラス新CM、撮影メイキング
同日より販売開始となる「SPFグラス（エスピーエフグラス）」の新CM。紫外線のダメージから目をガードする新しい発想のサングラスで、UV99.9％カットに加え、SPF50+/PA++++に相当する効果が確認されたSPFグラスが、紫外線から肌と目をガードする。「まぶしい世界を、もっと、ありのままで愛せるように」と呼びかける。
Mrs. GREEN APPLE によるCMソング「青と夏」とともに、「太陽は僕らの味方だ。」というメッセージを届ける。
CMは大迫力のビジョンスクリーンが設置されたスタジオで撮影。雄大に広がる青空をバックに、3人が再会するシーンでは、若井の天然な一面が炸裂し、大森のツッコミに3人が爆笑。個人のシーンでは、超至近距離までレンズが接近し、空を見上げる3人の魅力が溢れた内容となっている。
■メンバー着用の商品
●大森元貴
MUV-L201 LGR 9900円（税込）
ベーシックなウェリントンシェイプに、顔なじみの良いサイズバランスを組み合わせたユニセックスモデル。程よいレンズサイズで掛けやすく、年代やスタイルを問わず幅広く活躍する一本に仕上げた。
●若井滉斗
MUV-L203 LBR 9900円（税込）
丸みのあるボストンシェイプがやわらかな印象を演出する、掛けやすいデザインのモデル。主張しすぎないバランスの良いフォルムで、カジュアルからきれいめまで幅広いファッションに自然に馴染む。
●藤澤涼架
MUV-M002 GR 9900円（税込）
丸みを持たせたヘキサゴン風のウェリントンシェイプが、個性と掛けやすさを両立したモデル。顔なじみの良いサイズ感でフィットしやすく、すっきりと洗練された印象を演出する。