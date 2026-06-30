平野ノラ、5歳になった長女“バブ子”の愛らしい近影を公開 「なんて楽しいのかしら」親子で“タグラグビー”に参加
お笑いタレントの平野ノラ（47）が、30日までに自身のブログを更新。5歳の長女“バブ子”とタグラグビーを楽しんだ休日を報告し、成長した長女の近影を公開した。
【写真たくさん】「娘とたのぴー時間」平野ノラの5歳長女“バブ子”の愛らしい近影
平野は、14日に更新したブログにて、長女が通う保育園のママ友から教えてもらったという腰にタグを巻いて、相手のタグを取りながらラグビーする競技「タグラグビー」に娘と初めて参加したことを報告。住んでいる区で毎週日曜日に開催されているといい、運動が大好きな娘は「終始ノリノリ得意気に夢中になってました！」「親も一緒に参加してたのぴかったー！」と振り返っていた。
27日に更新したブログでは、「先週も参加できたタグラグビー なんて楽しいのかしら〜」と親子で継続して参加していることを明かし、ピンク色のTシャツにカラフルな柄のレギンスを合わせ、ツインヘアにピンクのリボンを付けた長女の姿や、ラグビーボールを抱えたり笑顔でハートポーズを披露したりと、愛らしい長女の近影を複数枚公開している。
平野は「大人も一緒に参加して練習やるんだけど良い運動になってます」と自身も練習に参加していることを明かし、「バレー経験者の私は丸いボールじゃないから、ラグビーボールの軌道が不思議すぎて面白くて興味があります！」「私はバレー以外のスポーツあまりした事なかったから新鮮です」と新たな競技の魅力をコメント。
「先生？コーチ？に経験者ですか？上手ですね〜って褒められて、本気で嬉しかったのです」と笑いを交えながら喜びをつづり、「こっそりバレーの動きを最大限に活かして動いていたのです」とつづった。
一方、娘については「とにかく夢中になって走り回って、タグを取って遊んでるのが楽しいみたい」「常に先生にピッタリマークしてます」と微笑ましい様子を報告。「タグラグビー新鮮で本当に娘とたのぴー時間」と親子の充実した時間を振り返り、「日焼けはすごいけど 運営さんに感謝です！今週も無事に行けますように」と締めくくっている。
【写真たくさん】「娘とたのぴー時間」平野ノラの5歳長女“バブ子”の愛らしい近影
平野は、14日に更新したブログにて、長女が通う保育園のママ友から教えてもらったという腰にタグを巻いて、相手のタグを取りながらラグビーする競技「タグラグビー」に娘と初めて参加したことを報告。住んでいる区で毎週日曜日に開催されているといい、運動が大好きな娘は「終始ノリノリ得意気に夢中になってました！」「親も一緒に参加してたのぴかったー！」と振り返っていた。
平野は「大人も一緒に参加して練習やるんだけど良い運動になってます」と自身も練習に参加していることを明かし、「バレー経験者の私は丸いボールじゃないから、ラグビーボールの軌道が不思議すぎて面白くて興味があります！」「私はバレー以外のスポーツあまりした事なかったから新鮮です」と新たな競技の魅力をコメント。
「先生？コーチ？に経験者ですか？上手ですね〜って褒められて、本気で嬉しかったのです」と笑いを交えながら喜びをつづり、「こっそりバレーの動きを最大限に活かして動いていたのです」とつづった。
一方、娘については「とにかく夢中になって走り回って、タグを取って遊んでるのが楽しいみたい」「常に先生にピッタリマークしてます」と微笑ましい様子を報告。「タグラグビー新鮮で本当に娘とたのぴー時間」と親子の充実した時間を振り返り、「日焼けはすごいけど 運営さんに感謝です！今週も無事に行けますように」と締めくくっている。