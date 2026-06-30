２８日にテレビ東京で放送された「テレ東音楽祭２０２６夏」では、歌手が歌唱中に「伝説」と題したミニ情報をテロップで紹介したが、驚きの伝説が続々登場し、ネットを驚かせている。

ネットで大反響を呼んでいる「テレ東音楽祭」。その盛り上がりの一翼を担ったのが「伝説」メモ。「贈る言葉」を歌った武田鉄矢については「最近リップスティックボードに乗る」というもので、高嶋政伸には「夜中にお腹が空くと息子のお菓子を食べる」。「最後の雨」を歌った中西保志は「文系」というどうでもいい？情報も。そんな中、驚きの伝説も。

「サイレント・イブ」を歌った辛島美登里については「高校受験に失敗し中学生にして浪人した」との伝説が。「Ｙｏｕ’ｒｅ ｔｈｅ Ｏｎｌｙ…」を歌った小野正利は「肉団子を食べて中から小石が出てきたことがある」。いしだ壱成は「トルコで植毛に成功した」などなど。元ＺＯＯのＳＡＴＳＵＫＩは、現在は沖縄で潜水士となっていることも伝えられた。

極めつけは赤井英和が森田童子の「ぼくたちの失敗」を熱唱したが「一度に焼き芋を１００個買ったことがある」のテロップが。

ネットでもこの「伝説」が話題となっており「本人たちが出してるエピソードだとしたら出演者たちも相当センスある」「画面右の『伝説』がプチ情報過ぎた」「伝説というコメントが本当に調度良い感じの堂でも良さで夢中で読んでいる」「伝説エピソードちゃんと見返したい」などのコメントが尽きなかった。