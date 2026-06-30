日経平均30日前引け＝続伸、648円高の7万116円 日経平均30日前引け＝続伸、648円高の7万116円

30日前引けの日経平均株価は続伸。前日比648.71円（0.93％）高の7万116.82円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は556、値下がりは952、変わらずは45と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を322.82円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が79.65円、フジクラ <5803>が58.73円、太陽誘電 <6976>が53.30円、村田製 <6981>が48.27円と続いた。



マイナス寄与度は91.72円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が10.56円、トヨタ <7203>が9.13円、ニトリＨＤ <9843>が7.75円、バンナムＨＤ <7832>が7.54円と並んだ。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、機械、海運が続いた。値下がり上位には水産・農林、輸送用機器、その他製品が並んだ。



株探ニュース