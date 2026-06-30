【W杯2026】日本vsブラジル「激戦」芸能人も“徹夜”応援、サムライブルーにねぎらい＆感謝の声続々＜主な声一覧＞
「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」決勝トーナメント1回戦、日本vsブラジルが日本時間6月30日未明に行われ、日本が1‐2で敗れた。後半アディショナルタイムまでもつれる激戦となった。数時間後には日本が新しい朝を迎え、この話題一色に。芸能界にはねぎらいの声が飛び交った。
【動画】悔しい…後半アディショナルタイムの失点も 日本vsブラジル戦ダイジェスト
地上波ではフジテレビ系で生放送され、平均世帯視聴率は15.9％、平均個人視聴率は8.4％だった（ビデオリサーチ社調べ 関東地区）。また、NHK BSの中継では本田圭佑が解説を務め「本田語録」が話題となった。DAZNでは無料ライブ配信された。
各局朝のワイド番組が同試合を詳細レポートし、まさに“徹夜”状態。また、芸能人や著名人らが個人のSNSなどで“実況”するなど、大きな盛り上がりとなった。
■TBS『THE TIME,』安住紳一郎アナ
「けさのお目覚め、いかがでしょうか？というより、きょうはずっと起きているっていうね、そういう人が多いかもしれません」と切り出し、「森保監督は、ドーハの悲劇の時に最後にピッチに立っていた選手、そして、その後監督になって、その森保さんが日本のサッカーの歴史を重ねて重ねて、ここまで来たと。いつか、世界一になる、そんなことも見え始めているんだというコメントもありましたよね。本当に涙が出ました。私もね、本当にきょうブラジルに勝てるんじゃないかと思いました。いつか、日本がきっとあのトロフィーを持つ時が来るんじゃないかって、本当に心底思いました。すばらしいゲームだったと思います」
■日テレ『ZIP!』水卜麻美アナ
番組冒頭で「応援して、くやしくて眠れないままこの時間を迎えている方もいるかもしれないですね。きょうここで、やったーなんてハイタッチするかな…なんて思っていて。あぁーでも、本当に本当にお疲れ様でした」
■日テレ『DayDay.』ヒロミ
油断して起きられなかった自分に「オレ、何やっているんだよ！」とツッコミながら、「全部ダイジェストで見ましたけど、本当に惜しいというか、いけるんじゃないかっていうね。終わった瞬間も、ブラジルも『勝てた！』みたいな、余裕がない感じが、今までいろいろ先輩たちやってきましたけど、違うレベルにきている」
■テレビ朝日『羽鳥慎一モーニングショー』玉川徹氏
「惜しかったんですよね。惜しかっただけじゃなくて、素人ながら、この間ずっと見てきましたけど、日本がどんどん強くなってきていますよね。そこがすばらしい。ずっと進歩を続けている。（帰国する際には）拍手喝采で迎えたいですね」
■影山優佳
DAZNの『ウォッチパーティー』に出演。「ちょっとまとめるのが、悔しくて難しいんですけど」と前置きしたうえで、「でも選手や監督が一番悔しいと思うので。出場がかなわなかった久保選手だったり三笘選手だったり」と選手たちを思いやり、「たくさんの未来、夢を見せてくれたので、今日からまた新しい一歩を日本代表と歩みたいと思います」と目に涙を浮かべながら語った。
■小柳ルミ子
自身のXで「日本代表の敗退に、まだ悔しさが残っています。宝物が目の前に、手に届きそうな所にあっただけに、悔しいです」とコメント。続けて「日本代表の皆、良く頑張ったと思います。お疲れ様でした。感動を有難う。我らがニッポンにはまだまだ伸びしろがあると感じました」
■手越祐也
自身のXで「本当に悔しい。涙が出てくる。4年てみんながいうほどそんな簡単じゃない。今日は寝て明日明後日のLIVE全力で行きます。おやすみなさい」
■JOY
自身のXで「悔しい。でもワクワクさせてくれてありがとう日本代表！このチームを応援出来て嬉しかった」
■見取り図・盛山晋太郎
朝のイベントに登場。「本当に残念な結果でした。まだ受け止められてません。やっぱ現地に行かせてもらった分、悔しさがね…」とうなだれつつ「でも、この日本のサッカーが世界の人に認知されて応援されてるなっていうのを現地ですごい感じたんで、ほんとに4年後期待ですね」「自分の人生とか家族の人生以外でこんなに応援する存在はもう日本代表なので、これからも期待したいと思います」
【動画】悔しい…後半アディショナルタイムの失点も 日本vsブラジル戦ダイジェスト
地上波ではフジテレビ系で生放送され、平均世帯視聴率は15.9％、平均個人視聴率は8.4％だった（ビデオリサーチ社調べ 関東地区）。また、NHK BSの中継では本田圭佑が解説を務め「本田語録」が話題となった。DAZNでは無料ライブ配信された。
■TBS『THE TIME,』安住紳一郎アナ
「けさのお目覚め、いかがでしょうか？というより、きょうはずっと起きているっていうね、そういう人が多いかもしれません」と切り出し、「森保監督は、ドーハの悲劇の時に最後にピッチに立っていた選手、そして、その後監督になって、その森保さんが日本のサッカーの歴史を重ねて重ねて、ここまで来たと。いつか、世界一になる、そんなことも見え始めているんだというコメントもありましたよね。本当に涙が出ました。私もね、本当にきょうブラジルに勝てるんじゃないかと思いました。いつか、日本がきっとあのトロフィーを持つ時が来るんじゃないかって、本当に心底思いました。すばらしいゲームだったと思います」
■日テレ『ZIP!』水卜麻美アナ
番組冒頭で「応援して、くやしくて眠れないままこの時間を迎えている方もいるかもしれないですね。きょうここで、やったーなんてハイタッチするかな…なんて思っていて。あぁーでも、本当に本当にお疲れ様でした」
■日テレ『DayDay.』ヒロミ
油断して起きられなかった自分に「オレ、何やっているんだよ！」とツッコミながら、「全部ダイジェストで見ましたけど、本当に惜しいというか、いけるんじゃないかっていうね。終わった瞬間も、ブラジルも『勝てた！』みたいな、余裕がない感じが、今までいろいろ先輩たちやってきましたけど、違うレベルにきている」
■テレビ朝日『羽鳥慎一モーニングショー』玉川徹氏
「惜しかったんですよね。惜しかっただけじゃなくて、素人ながら、この間ずっと見てきましたけど、日本がどんどん強くなってきていますよね。そこがすばらしい。ずっと進歩を続けている。（帰国する際には）拍手喝采で迎えたいですね」
■影山優佳
DAZNの『ウォッチパーティー』に出演。「ちょっとまとめるのが、悔しくて難しいんですけど」と前置きしたうえで、「でも選手や監督が一番悔しいと思うので。出場がかなわなかった久保選手だったり三笘選手だったり」と選手たちを思いやり、「たくさんの未来、夢を見せてくれたので、今日からまた新しい一歩を日本代表と歩みたいと思います」と目に涙を浮かべながら語った。
■小柳ルミ子
自身のXで「日本代表の敗退に、まだ悔しさが残っています。宝物が目の前に、手に届きそうな所にあっただけに、悔しいです」とコメント。続けて「日本代表の皆、良く頑張ったと思います。お疲れ様でした。感動を有難う。我らがニッポンにはまだまだ伸びしろがあると感じました」
■手越祐也
自身のXで「本当に悔しい。涙が出てくる。4年てみんながいうほどそんな簡単じゃない。今日は寝て明日明後日のLIVE全力で行きます。おやすみなさい」
■JOY
自身のXで「悔しい。でもワクワクさせてくれてありがとう日本代表！このチームを応援出来て嬉しかった」
■見取り図・盛山晋太郎
朝のイベントに登場。「本当に残念な結果でした。まだ受け止められてません。やっぱ現地に行かせてもらった分、悔しさがね…」とうなだれつつ「でも、この日本のサッカーが世界の人に認知されて応援されてるなっていうのを現地ですごい感じたんで、ほんとに4年後期待ですね」「自分の人生とか家族の人生以外でこんなに応援する存在はもう日本代表なので、これからも期待したいと思います」