元AKB48でタレントの西野未姫（27）が30日、都内で、ヘアケアブランド「つるりんちょ。」新CM＆新製品発表会に出席した。

この日は、5月13日に第2子となる男の子を出産後、初の公の場。ベージュのセットアップで登場し、「清楚（せいそ）に母感を出してみました」と笑顔。「子どもを産む前はミニスカートが多かったんですけど、ロングでおしとやかな感じで来ました」とコーディネートのポイントを語った。

出産後のスピード復帰となったが、最近の生活ぶりを聞かれると、「めちゃくちゃ大変です。1人と2人が、全然違っていて」とコメント。そして「1歳半の長女が大変すぎて、新生児は寝ているかおっぱいだけなので、新生児は楽です」と話した。

この日の仕事にも「連れてきています」と明かし、「夫は仕事で、長女は保育園なので一緒に来ました。声も聞こえないので静かに待っててくれています。いい子です」と母の顔をのぞかせた。

時短ヘアケアの工夫として「本当にお風呂の時間がない。長女がおとなしい間、赤ちゃんが寝静まった間に洗っているので、いかにお風呂で良い物を使ってツヤツヤにできるかを意識しています。湯船にもつかっていないので」と語った。

続けて「髪を洗う時間1分」とも話し、「トータルで3〜5分です。ちゃんと顔も洗っていますよ。坊主の旦那より早い！ みんなに見せたい」と笑った。また、今後やりたいヘアスタイルを聞かれると、「金髪ロングにしたい」としつつ、「いつか3人、4人のお母さんになったとしたら、ツーブロやっちゃうかもしれない。山本さんのバリカンあるので」と会場を盛り上げた。

西野は極楽とんぼ山本圭壱（58）と22年に結婚。24年に第1子となる長女を出産。長女は「にこり」と命名、第2子の名前は「頑馬（がんば）」と明かしている。

ギャルモデルで女優の「みりちゃむ」こと大木美里亜（23）、お笑いコンビ、ガンバレルーヤも出席。