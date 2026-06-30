6月20日、ドジャースの大谷翔平選手が妻の真美子さんと連名で、第2子の誕生を発表した。昨年の4月に第1子が誕生していることから、いわゆる「年子」での出産となった。この年子出産について、ネット上では一部で批判が噴出。さらにインフルエンサーらが批判に反論する様子も見られた。他人の個人的な事情に口を出すのはよろしいことではない。ただ、「年子批判」とそれに対する反論は、やや噛み合っていないようにも見えた。（フリーライター 鎌田和歌）

大谷夫妻への「年子批判」

一般基準で測る無意味さ

騒動を最初に知った筆者の率直な感想は「あの大谷夫妻を一般人の基準で測っても意味がなかろう」だった。

出産や育児の負担を軽視するわけではない。

まず出産自体が母体に大きな負担があるのは間違いないし、次の出産までが1年2カ月ほどであればさらに過酷である。これは出産を経験したことのない人でも少し知識があれば想像しやすいだろう。上の子の子育てに追われる時期での妊娠・出産となれば怒涛の日々だ。

しかし、大谷翔平・真美子夫妻は、世界でもトップレベルのハイスペ夫婦である。夫婦ともに身体能力や体力に恵まれ、経済的にも言わずもがな。母体ケアでも育児サポートでも（何なら幼児教育でも）、最高級のものが受けられるであろうことは想像に難くない。そのような方々に対して「年子は大変」と一般論を押し付ける意味はあるのだろうかと、思ったのである。

だからこの件は大して広がらずにすぐに収束するだろうと考えていた。しかし予想に反して、多くのインフルエンサーが「反論」に乗り出す騒動となっていた。

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