「リスペクトがなさすぎる」田中碧に対して再び繰り返された悲劇…誹謗中傷にファン猛反論「面と向かって同じこと言える？」「あまりにひどい」【W杯】

ボールをキープできず、田中は思わず天をあおいだ(C)Getty Images

現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦、日本代表はブラジルと対戦。1−2で敗れ、ラウンド・オブ32で終了した。

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日本は29分にMF佐野海舟がペナルティーエリア手前からミドルシュートを決め、価値ある先制点。しかしその後56分にブラジル、カゼミーロにヘッドで押し込まれ1−1の同点とされた。

その後、1−1のまま進み、延長戦も見えてきた中、後半アディショナルタイム5分のタイミングだった。

左サイドに位置したMF田中碧がボールを奪ったものの、キープしきれずに逆に相手に奪われて、FWガブリエル・マルティネッリに痛恨の失点を許した。延長戦まで残り1分のタイミング、まさかの展開に田中は天をあおぎ、その直後にホイッスルがなった。

試合後、田中は敗戦の責任を受け止めるかのように号泣。一方、敗戦につながるミスをしたとして試合直後からSNS上で一部心ない声も出ている。

スポーツ界ではビッグトーナメントになるほどプレーに賛否両論が飛び交うものだが、誹謗中傷につながるものは選手のメンタルヘルスに影響を及ぼすとされ、戒めの姿勢が求められている。