なにわ男子の大西流星さんは6月28日、自身のInstagramを更新。アルバムのジャケット写真の撮影オフショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：大西流星さん公式Instagramより）

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なにわ男子の大西流星さんは6月28日、自身のInstagramを更新。かわいらしいオフショットを公開しました。

【写真】さまざまな衣装の大西流星

「いつでも可愛い！天才！」

大西さんは「5th Album『ND5』ジャケ写撮影のオフショット！どの衣装も素敵でお気に入りです」とつづり、13枚の写真を投稿。ピンストライプのジャケットにチェーンを合わせたモードな装いや、白いベスト姿でのクラシカルなスタイルなどを披露しています。8枚目は、ウインクをしながらピースをしているショットです。13枚目は顔がアップになった自撮りショットで、とてもかわいらしいです。黒髪に透明感のあるビジュアルで、さまざまな魅力を見せています。

コメントでは「どの写真も王子様すぎるかっこいいし可愛い」「黒髪ダイスマ衣装の流星くん大優勝だよ」「どの衣装の時でも透明感やばい！！」「世界一の王子様　かわいいすぎる！！だいすき！！」「黒髪ダイスマに世界に感謝を」「黒髪も可愛い！いつでも可愛い！天才！」「色んな流星くんが見れてほんとに幸せ　完璧アイドルすぎる流星くん天最高だよーー」「だぁーいすきな顔」と、歓喜の声が寄せられました。

「『Gimme The Day』MVのオフショット」

21日にも「『Gimme The Day』MVのオフショットです！ヴィラでの撮影楽しかったです　がお」と、オフショットを公開していた大西さん。こちらもかわいらしく、魅力があふれています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)