「完璧アイドルすぎる」大西流星、ジャケ写撮影オフショに反響「透明感やばい」「王子様すぎるかっこいい」
なにわ男子の大西流星さんは6月28日、自身のInstagramを更新。かわいらしいオフショットを公開しました。
【写真】さまざまな衣装の大西流星
コメントでは「どの写真も王子様すぎるかっこいいし可愛い」「黒髪ダイスマ衣装の流星くん大優勝だよ」「どの衣装の時でも透明感やばい！！」「世界一の王子様 かわいいすぎる！！だいすき！！」「黒髪ダイスマに世界に感謝を」「黒髪も可愛い！いつでも可愛い！天才！」「色んな流星くんが見れてほんとに幸せ 完璧アイドルすぎる流星くん天最高だよーー」「だぁーいすきな顔」と、歓喜の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】さまざまな衣装の大西流星
「いつでも可愛い！天才！」大西さんは「5th Album『ND5』ジャケ写撮影のオフショット！どの衣装も素敵でお気に入りです」とつづり、13枚の写真を投稿。ピンストライプのジャケットにチェーンを合わせたモードな装いや、白いベスト姿でのクラシカルなスタイルなどを披露しています。8枚目は、ウインクをしながらピースをしているショットです。13枚目は顔がアップになった自撮りショットで、とてもかわいらしいです。黒髪に透明感のあるビジュアルで、さまざまな魅力を見せています。
「『Gimme The Day』MVのオフショット」21日にも「『Gimme The Day』MVのオフショットです！ヴィラでの撮影楽しかったです がお」と、オフショットを公開していた大西さん。こちらもかわいらしく、魅力があふれています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)