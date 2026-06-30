【W杯2026】“日本人初”快挙の長友佑都、代表へ思い込めたヘアバンド ブラジル戦前に「誇り」
「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」決勝トーナメント1回戦、日本対ブラジル戦が日本時間30日に行われ、日本は1-2で王国ブラジルに屈した。
【写真】「誇り」日本初の快挙！長友佑都の思いがこもったヘアバンド
長友佑都（39）は日本代表メンバーとして、自身5大会連続となるワールドカップメンバー入りを果たし、日本時間26日に行われた日本対スウェーデン戦で途中出場。日本人初となる5大会連続出場の快挙を成し遂げた一方、試合中頭に巻いた“白いヘアバンド”が注目を集めていた。
長友はブラジル戦の前に、自身のSNSを更新。日本国旗とブルーの“5”が記されたヘアバンドを披露し、「誇り 2026.6.29」と手書きされた紙を添えた。
この投稿には、日本のサポーターから多くの声援が届けられていた。
日本対ブラジル戦では、前半から押し込まれる展開が続いたが、前半29分に佐野海舟が右足を振り抜き先制点を奪った。前半をなんとか0点に抑えた日本だったが、後半10分に同点とされると、後半アディショナルタイムに勝ち越しゴールを許し、3大会連続の16強入りとはならなかった。
【写真】「誇り」日本初の快挙！長友佑都の思いがこもったヘアバンド
長友佑都（39）は日本代表メンバーとして、自身5大会連続となるワールドカップメンバー入りを果たし、日本時間26日に行われた日本対スウェーデン戦で途中出場。日本人初となる5大会連続出場の快挙を成し遂げた一方、試合中頭に巻いた“白いヘアバンド”が注目を集めていた。
この投稿には、日本のサポーターから多くの声援が届けられていた。
日本対ブラジル戦では、前半から押し込まれる展開が続いたが、前半29分に佐野海舟が右足を振り抜き先制点を奪った。前半をなんとか0点に抑えた日本だったが、後半10分に同点とされると、後半アディショナルタイムに勝ち越しゴールを許し、3大会連続の16強入りとはならなかった。