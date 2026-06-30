SKY-HI率いるBMSG、2030年までに自社フェス「BMSG FES」初の海外開催を宣言
【モデルプレス＝2026/06/30】SKY-HI（スカイハイ）が代表取締役CEOを務めるマネジメント／レーベル「株式会社BMSG」によるビジネスカンファレンス「Greeting ＆ Gathering‘26」が6月29日、都内にて開催された。SKY-HIのプレゼンテーションにて、創業10周年を迎える2030年までに、自社最大規模のイベント「BMSG FES」の海外開催に挑戦することが宣言された。
【写真】BMSG所属アーティストが力強い眼差しを向ける「BMSG FES」最新キービジュアル
これまで、所属アーティストによる海外公演や海外フェスへの出演、グローバルアーティストとのコラボレーションなど、世界市場を見据えた挑戦を重ね、その地盤を築き上げてきたBMSG。これからの5年は、日本のファンと共に築き上げてきた強固な土台を大切にしながら世界市場への架け橋を築き、海外進出するための投資をさらに強化していく方針を明かした。
プレゼンテーションの締めくくりにSKY-HIは、グローバルプロジェクトについて「1つ夢の話をして終わりたいかなと思います。夢でもあるんですが、公約でもいいのかなと思います。BMSGは10周年目までに『BMSG FES』の海外公演っていうのをやりたいなと思っております」と宣言。同フェスは所属アーティストが一堂に会する自社最大規模のイベントであり、2022年から毎年開催されてきた。2026年には東京・お台場BMSG FES特設会場にて10月10日〜12日の3日間にわたり開催されることが発表されている。
挑戦の集大成となる自社フェスの海外進出に向けて、SKY-HIは「全アーティストで海外でおっきなライブをやりましょうよという風に思っております。もう夢を超えて、目標を超えて、予定でもいいんじゃないかなという風に思っています」と語り、所属アーティスト全員で世界へ打って出る強い決意をにじませた。
さらに「世界って言ってもいろんなところあると思うんですが、どこまでで言っていいのかどうか分からないですが、自分はやっぱりアメリカでの開催っていうものを『BMSG FES』はやりたい」「2030年までに開催したいなと思っております」と具体的な目標を提示した。
会の開始前には、5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWのKANON（カノン）が注意事項を低音ボイスで読み上げ、会場の雰囲気を引き締めた。その後、所属アーティストのこれまでの軌跡を辿る映像がスクリーンに映し出されると、スーツに身を包んだSKY-HIがステージへ登壇した。
プレゼンテーションの終了後には所属アーティストらによる圧巻のライブステージも展開。STARGLOWが「Good Boys Anthem」などを披露したほか、ふみのが「favorite song」、BMSG TRAINEEが「Boogie-Woogie feat. Maddy Soma」などをそれぞれ高い表現力でパフォーマンスし、会場を沸かせた。（modelpress編集部）
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◆SKY-HI、2030年までに「BMSG FES」海外開催を宣言
これまで、所属アーティストによる海外公演や海外フェスへの出演、グローバルアーティストとのコラボレーションなど、世界市場を見据えた挑戦を重ね、その地盤を築き上げてきたBMSG。これからの5年は、日本のファンと共に築き上げてきた強固な土台を大切にしながら世界市場への架け橋を築き、海外進出するための投資をさらに強化していく方針を明かした。
プレゼンテーションの締めくくりにSKY-HIは、グローバルプロジェクトについて「1つ夢の話をして終わりたいかなと思います。夢でもあるんですが、公約でもいいのかなと思います。BMSGは10周年目までに『BMSG FES』の海外公演っていうのをやりたいなと思っております」と宣言。同フェスは所属アーティストが一堂に会する自社最大規模のイベントであり、2022年から毎年開催されてきた。2026年には東京・お台場BMSG FES特設会場にて10月10日〜12日の3日間にわたり開催されることが発表されている。
◆SKY-HI「BMSG FES」海外公演はアメリカ想定
挑戦の集大成となる自社フェスの海外進出に向けて、SKY-HIは「全アーティストで海外でおっきなライブをやりましょうよという風に思っております。もう夢を超えて、目標を超えて、予定でもいいんじゃないかなという風に思っています」と語り、所属アーティスト全員で世界へ打って出る強い決意をにじませた。
さらに「世界って言ってもいろんなところあると思うんですが、どこまでで言っていいのかどうか分からないですが、自分はやっぱりアメリカでの開催っていうものを『BMSG FES』はやりたい」「2030年までに開催したいなと思っております」と具体的な目標を提示した。
◆BMSG、ビジネスカンファレンス開催
会の開始前には、5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWのKANON（カノン）が注意事項を低音ボイスで読み上げ、会場の雰囲気を引き締めた。その後、所属アーティストのこれまでの軌跡を辿る映像がスクリーンに映し出されると、スーツに身を包んだSKY-HIがステージへ登壇した。
プレゼンテーションの終了後には所属アーティストらによる圧巻のライブステージも展開。STARGLOWが「Good Boys Anthem」などを披露したほか、ふみのが「favorite song」、BMSG TRAINEEが「Boogie-Woogie feat. Maddy Soma」などをそれぞれ高い表現力でパフォーマンスし、会場を沸かせた。（modelpress編集部）
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