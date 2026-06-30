◆米大リーグ アスレチックス―ドジャース（２９日、米カリフォルニア州ウエストサクラメント＝サターヘルスパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、敵地・アスレチックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。メジャー通算３００本塁打まで残り３本と迫る中、２回１死一、三塁の第２打席は見逃し三振に倒れた。１ボール２ストライクからの５球目、新人左腕ジャンプの外角９５・９マイル（約１５４・３キロ）直球を見逃して一度はボールと判定されたが、自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）、通称「ロボット審判」によるチャレンジによってストライクに覆った。

ただ、ドジャースはこの回、復帰初戦の５番Ｔ・ヘルナンデスが先頭で遊撃内野安打を放つと、マンシー、ラッシングに適時打が生まれて２点を先制した。

大谷はサクラメントには初見参。アスレチックスの本拠地がオークランドからラスベガスに移転することに伴い、２５年から新球場が完成する予定の２８年まで暫定的にジャイアンツ３Ａの球場を“間借り”している状況だ。全３０球団が現在本拠地として使用している球場で、大谷が一発を記録したことがないのはフィリーズのシチズンズバンクパーク、レッズのグレイトアメリカンボールパーク、サターヘルスパークを含めても３球場だけ。２７球場に加えて、レンジャーズ、アスレチックスの旧球場、ブルージェイズのキャンプ地球場、東京ドームを入れた３１球場でホームランを打ったことがある。

エンゼルス時代の２１年８月に「リトルリーグ・クラシック」でＢＢ＆Ｔボールパークを、昨年はハリケーンの被害で一時的に本拠地が使えなかったレイズ戦で、ヤンキースのキャンプ地球場でプレーしたことはあるが、大谷が本来はマイナーの球場でプレーするのは異例。収容人数が１万４０００人程度とコンパクトなサターヘルスパークで“３２球場制覇”を狙う。

前日２８日（同２９日）の敵地・パドレス戦では４打数１安打１打点。３回に先制の左前適時打を放つなど、本塁打が出ていない間の５試合も計６安打３打点５得点と１番打者としての役目を果たしている。違和感を抱えている左膝の状態に関して、ロバーツ監督は「１００％ではないが、十分プレーできる状態」と説明している。指揮官は監督通算１０００勝まで残り２勝まで迫っている。ロバーツ監督の「１０００」が先か、大谷の「３００」が先か、それとも同時か。一つ言えることは、大谷のカウントダウンが進めば指揮官の記録も近付いてくるということだ。